PNV dice que tiene "serias dificultades" para saber qué va a votar sobre el decreto ley, pero "el sí está descartado"

25/05/2010 - 16:48

Afirma que López sabe de "lo impopular" de estas medidas y quiere "repartir culpas y responsabilidades" con las diputaciones

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del PNV en Bizkaia, Andonio Ortuzar, aseguró hoy que el "sí" de su partido a las medidas de ajuste propuestas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "está descartado", y reconoció que tiene "serias dificultades" para saber qué votarán sobre el decreto-ley el próximo jueves, visto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue haciendo "modificaciones" en las medidas de ahorro.

En una entrevista concedida a Telebilbao, recogida por Europa Press, Ortuzar afirmó que el lehendakari, Patxi López, sabe "lo impopulares" que son estas medidas y que Euskadi se siente "doblemente injustamente tratada", porque "está mejor que España", y añadió que el presidente del Gobierno vasco quiere ahora "repartir culpas y responsabilidades" con las diputaciones.

El representante del PNV manifestó que su partido tiene "serias dificultades para saber lo que votar el jueves en el Congreso de los Diputados" sobre el decreto-ley con las medidas de ahorro del Ejecutivo, aunque descarta su respaldo, porque esta misma mañana se enteraba de "la que no será la última, sino la penúltima modificación que el Gobierno está haciendo con el tema de los ayuntamientos".

En este sentido, apuntó que "en el caso de los ayuntamientos vascos no le corresponde al Gobierno de España, sino a las instituciones vascas, determinar si eso es así o no". "Es uno de los temas que también nos preocupa, cómo por la vía de estas medidas nos están recortando también el autogobierno", apuntó.

En su opinión, "es injusto" que se prohíba el endeudamiento a todos y no sólo a los "que hayan rebasado equis porcentaje de endeudamiento", porque "no se podrá tirar de la economía".

"Las medidas de Zapatero no están para atender a la situación real del Estado español y mucho menos de Euskadi, sino para lograr el 'placet' de Europa. A Zapatero en Europa la semana pasada le sacaron tarjeta amarilla. Si esto no lo hace bien, le van a sacar tarjeta roja y a él ahora le preocupa es que Bruselas le diga que sí. Le importa poco que los españoles y los vascos sufran unas consecuencias tan graves como las que van a traer estas medidas", indicó.

El presidente del BBB manifestó que el lehendakari, Patxi López, "ha hecho un seguidismo descarado de esas medidas". "Quiere disfrazarlo un poco, quiere atenuar y limar las aristas más duras de la propuesta de Zapatero, pero, en el fondo, está aceptando la tesis de Zapatero de que ahora lo que hace falta son recortes en las pensiones, en los funcionarios, etc", añadió.

Según aseguró, López es consciente de "lo impopular de estas medidas, que han caído como un jarro de agua fría en la sociedad española y especialmente en la vasca, porque se siente doblemente injustamente tratada".

"Porque nosotros no estamos en la situación que está España. Tampoco hemos hecho los dispendios, los gastos superfluos que se han hecho allí y ahora la sociedad vasca mira con rabia y enfado estas medidas", indicó.

En esta línea, apuntó que el lehendakari sabe que "eso es así y quiere repartir las culpas y distribuir la responsabilidad entre todas las instituciones: el Gobierno vasco y las tres diputaciones".

"Evidentemente, los tres diputados generales y el presidente de Eudel le hicieron ayer sus propios planteamientos. Nosotros creemos que Euskadi necesita otras medidas para salir de la crisis. Nosotros no negamos que hay crisis, que en Euskadi hay que hacer cosas, pero creemos que hay que hacer otras distintas y, desde luego, no son las de quitar poder adquisitivo a los pensionistas. Esta crisis no la pueden pagar los más débiles", señaló.

A su juicio, Zapatero "ha hecho lo más fácil, quitando el dinero que le reclama Europa a las pensiones y a los funcionarios". En esta línea, advirtió de que "lo más lógico" ante estas medidas "es que se contraiga la demanda, el consumo y la crisis sea todavía mayor".

Andoni Ortuzar recordó que las diputaciones plantean que "los más débiles no tienen que pagar los efectos de la crisis en solitario" y proponen "un tramiento fiscal beneficioso para pensionistas y desempleados que se vean afectados por estas medidas".

Además, pretende que "ninguna capa social vea rebajado su poder adquisitivo porque se trata de generar más consumo para que se pueda reactivar la economía". Por ello, quiere que se realice "una especie de congelación salarial a los funcionarios hasta que la situación no mejore".

También señaló que quieren preservar el gasto social" y precisó que "la gran apuesta es volver a colocar a la economía vasca en la senda del crecimiento", mediante su reactivación.

HUELGA DE FUNCIONARIOS

En cuanto a la huelga convocada en el sector público hoy por los sindicatos nacionalistas, apuntó que "Euskadi no está para huelgas", aunque manifestó que comprende que "los funcionarios defiendan sus legítimos intereses".

"Pero hay otras formas de plantear sus quejas, de reivindicar sus legítimos y justos intereses, que no es la huelga. En este momento, Euskadi está más para trabajar que para huelgas. Desgraciadamente, hay mucha gente que ha tenido que dejar de trabajar por el paro, por el desempleo, hacerlo también por huelgas, no nos parece la mejor respuesta", señaló.

TAV

Andoni Ortuzar indicó que, "a día de hoy", no se sabe cómo está el proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV). En esta línea, recordó que el ministro de Fomento, José Blanco, "no quiso soltar prenda", pese a los requerimientos del PNV para que explique "con claridad si va a afectar o no el recorte a la Y vasca".

"Y esto nos hace temernos que alguna afección negativa va a tener y sería muy triste y muy grave. Muy triste porque hemos convertido entre todos a la Y vasca en una especie de símbolo de la lucha por las libertades porque era una obra afectada y amenazada por ETA", puntualizó.

El dirigente jeltzale subrayó que "todos" han hecho "un esfuerzo enorme por sacar adelante este proyecto para que ahora venga a ralentizarse o mutilarse en cierta medida".

Asimismo, destacó "la gravedad" de este posible recorte porque el TAV "es muy importante porque genera riqueza sólo el hecho de hacerla y hay miles de puestos de trabajo pendientes de esa obra en Euskadi". "Es vital para nosotros tener esa línea para mover gentes, pero también las mercancías. Por eso estamos muy preocupados", señaló.

En este sentido, dijo que Blanco, "como buen gallego, sabe mantener en secreto sus planes". "Pero, nosotros, como buenos vascos, vamos a seguir siendo insistentes, cabezones, y vamos a seguir preguntándole un día sí y otro también hasta que nos diga la verdad", concluyó.