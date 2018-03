PSCL tilda de "ambigua y poco valiente" la postura de la Junta, a la que acusa imprecisión en sus medidas

25/05/2010 - 16:55

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) tildó hoy de "ambigua y poco valiente" la actitud de la Junta tras las decisiones tomadas en el Consejo de Gobierno extraordinario de ayer y que, a su juicio, están cargadas de "crítica demagógica" hacia el Gobierno de España.

PALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo puso de manifiesto el responsable de Política Económica del PSCyL, Julio López, quien criticó la imprecisión de algunas de las acciones anunciadas ayer por los consejeros de la Presidencia y Hacienda, José Antonio de Santiago Juárez y Pilar del Olmo, respectivamente, así como su escasa novedad ya que, recordó, muchas de ellas responden al cumplimiento del decreto elaborado por el Gobierno central y publicado ayer en el BOE.

En este sentido, consideró "inaceptable" la "falta de precisión" de las acciones anunciadas ayer en el campo de las infraestructuras, punto en el que recalcó que las obras ya iniciadas no podrán replantearse dado que las recogidas en el plan de Carreteras "no tienen ni una sola fecha de inicio" y que las comenzadas no podrán continuarse ya que no hay ninguna "grande" en marcha en la actualidad.

En referencia a las medidas que limitan la capacidad de acceso al crédito a las entidades locales recogidas en el Decreto Ley publicado ayer en el BOE y corregidas en el boletín de hoy, López defendió que la "gravedad" del ajuste se ha visto reducido tras la mencionada corrección, que sí permite el acceso a préstamos a lo largo de este año.

No obstante, el responsable de Política Económica tildó de "lamentable" las declaraciones realizadas ayer a este respecto ya que, destacó, parte de la financiación de los ayuntamientos procede de la Administración autonómica y la Junta de Castilla y León es "una de las que menos apoya" a las entidades locales, con las que "no cumple sus compromisos", razón por la que, en su opinión, la crítica del Gobierno regional "está menos justificada".

Tras reconocer la "complicación y dificultad" de las medidas ya publicadas y avalar su idoneidad en la similitud de las presentadas en otros países, López se refirió también al anuncio sobre la reducción salarial para aclarar que las medidas elaboradas desde el Gobierno de la nación son "de obligado cumplimiento" y negar que vayan a repercutir en "los más débiles", que a su juicio son los 100.000 nuevos parados existentes en la Comunidad desde que comenzó la crisis y los 50.000 jóvenes que en los últimos años abandonaron la Comunidad.

Las "imprecisiones" en las medidas anunciadas ayer por la Junta y sobre las que se había generado "mucha expectación" corresponden también al posible recorte de las subvenciones y a las distintas opciones existentes en materia tributaria, que para Julio López demuestran una actitud "poco valiente" de la Junta y contraria a la mantenida por otras administraciones como el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En último término, el secretario autonómico de Política Económica del PSCyL recordó, en lo referente a las pensiones, que aunque las mínimas y las no contributivas se congelarán las primeras registraron un crecimiento del 24 por ciento en los seis años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero frente al cuatro por ciento de la época Aznar.

En la misma línea, atribuyó la crítica vertida el pasado otoño por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, sobre la subida de las pensiones con la "clara inconsistencia del discurso" mantenida desde esa formación.