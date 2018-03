La Xunta realiza un nuevo estudio para un metro ligero en Vigo, que será metropolitano y fundamentalmente en superficie

La adjudicataria tiene un plazo de 30 meses y el importe asciende a 500.000 euros

La Xunta explicó hoy que trabaja en un nuevo estudio de viabilidad para el metro ligero en la ciudad de Vigo, que será de tipo metropolitano --para poder dar servicio a otros municipios del área, los cuales habrá que concretar-- y, además, pese a que incluirá algún tramo en túnel, su trayecto transcurrirá fundamentalmente en superficie.

El director xeral de Mobilidade, Miguel Rodríguez Bugarín, explicó hoy en la ciudad olívica que la Xunta, una vez que considera "inviable" el estudio realizado por el bipartito en 2006; especialmente por el elevado coste que supondría que gran parte del recorrido del metro fuese soterrado; la actual Xunta decidió "ponerse a trabajar" y, así, mañana se iniciarán los trámites, con la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea del estudio de viabilidad y el anteproyecto del metro ligero de Vigo. El plazo para que la empresa adjudicataria realice el trabajo será de 30 meses y el importe asciende a 500.000 euros.

Según explicó, citado estudio constará de tres fases, una primera de elaboración de los estudios previos y el plan de red, que se presentará en el primer semestre de 2011. La segunda será el estudio de viabilidad -en esta segunda fase se analizarán las distintas alternativas--, que se presentará en el primer semestre de 2012 y, finalmente, la tercera será la del anteproyecto de construcción y explotación y del estudio económico-financiero, y se prevé para el último trimestre de 2012.

Bugarín comentó que el metro ligero para la ciudad olívica y su área deberá ser un "proyecto metropolitano" y coordinado con los servicios de autobús, con medidas como la tarjeta de transporte y la creación de aparcamientos disuasorios. También debe ser "intermodal", integrado con el ferrocarril y el transporte de ría, por ejemplo; y debe ser una iniciativa "factible" y no "plantear grandes obras que generan desasosiego" entre los ciudadanos sobre cuándo podrán estar concluidas.

Según destacó, el Gobierno gallego quiere que la participación pública en el proyecto "sea importante" y, para ello, explicó que se tendrá en cuenta a la comisión de seguimiento del transporte metropolitano, con todos los ayuntamientos implicados. Además, la empresa adjudicataria estará obligada a tener una página web para "interactuar" con los distintos agentes y los propios ciudadanos.

Sobre el diseño tecnológico del metro, abogó por que tanto el de Vigo como el de A Coruña y el de Santiago tengan el mismo --de hecho recordó que los tres se integrarán en el Ente Ferroviario de Galicia--, con el objetivo de poder ahorrar costes.

En cuanto a los plazos, teniendo en cuenta la última de las fases --del último trimestre de 2012-- y la proximidad de las elecciones autonómicas --en 2013--, Rodríguez Bugarín explicó que, "sea el gobierno que fuere" el que esté, tendrá "un estudio riguroso para tomar decisiones" de ejecutar las obras, puesto que, según afirmó, el actual Ejecutivo gallego no cuenta ahora con un estudio adecuado sobre el que basarse.

ANTERIOR PROYECTO

El presentado hoy es el cuarto estudio sobre el metro para Vigo y, según afirmó el director xeral de Mobilidade, el anterior, realizado por el bipartito en 2006 está "incompleto" y "no es viable".

Asimismo, recordó que fue licitado en abril de 2006 por 200.000 euros y 7 meses de plazo y adjudicado en agosto del mismo año por 180.000 euros, si bien permaneció sin conocerse hasta el 26 de marzo de 2009 --con la Xunta en funciones--. Por ello, destacó que esto supuso que "han pasado cuatro años sin que haya habido avances".

En cuanto a los principales problemas que vio en ese estudio --que sólo preveía el metro en ámbito urbano y no metropolitano--, destacó especialmente el hecho de que gran parte del recorrido se preveía subterráneo, lo que supondría un "lastre" al coste de la actuación, ya que no se podría recurrir a tuneladoras y habría que emplear métodos tradicionales.

También resaltó que el bajo radio mínimo elegido supondría un mayor desgaste de carriles y ruedas --dando lugar a mayores costes de mantenimiento-- y que las elevadas pendientes que se proyectaban requerirían vehículos más caros, con motorización en cada eje.

Por otra parte, también explicó que no se incluían datos de afección de las paradas que fuese necesario instalar en la vía pública, no se define el ancho de vía ni del posible uso de una conexión con las infraestructuras ferroviarias, que la valoración presupuestaria se realiza de forma muy global y no se fundamentan adecuadamente las previsiones de captación y crecimiento de viajeros.

En el estudio de 2006 se fijaba el precio de ejecución material en los 400 millones de euros, al que habría que añadir unos 42,5 millones de euros de los vehículos. De los 400 millones, aproximadamente el 46 por ciento correspondía a obras subterráneas.

CRÍTICAS

Por su parte, el concejal de Tráfico vigués, Xulio Calviño, auguró que ese estudio sobre metro ligero será un "fracaso casi absoluto" y criticó que la Xunta se gaste el dinero en estudios "para no invertir en Vigo". Asimismo, destacó que si es factible será en la ciudad olívica, ya que si se incluyen otros municipios del área la inversión tendrá que ser mucho mayor.

Calviño denunció, además, que en el gobierno local están "cansados" de enterarse a través de los medios de los temas que afectan al transporte metropolitano y, finalmente, recordó que el Ayuntamiento de Vigo está inmerso en un programa de remodelación del transporte público donde se incluye el aumento de los carriles bus y de las frecuencias de los autobuses.