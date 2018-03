El PP pide a gritos la dimisión de Zapatero en el Senado mientras el PSOE le aplaude

A mi lo que me da asco es ver como se hunde este barco sin rumbo que llamamos España. Asco es ver como solo tienen trabajo los inmigrantes, mientras los españoles chupamos banquillo esperando que nos den una oportunidad... y lo que me da mas asco, es VER QUE NO HACEMOS NADA para evitarlo... TIREMONOS TODOS A LA CALLE Y DIGAMOS BIEN ALTO A QUIEN QUEREMOS EN EL PODER. ESO ES DEMOCRACIA. SOMOS UNOS BORREGOS PORQUE SOLO NOS QUEJAMOS Y NO HACEMOS NADA.