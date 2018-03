La Fecam analizará el jueves con "carácter de urgencia" las medidas para reducir el déficit

25/05/2010 - 17:28

El comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios se reunirá este jueves "con carácter de urgencia" en Santa Cruz de Tenerife para valorar el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

Según informó la Fecam posteriormente su presidente y también alcalde de Barlovento (La Palma) Lázaro Brito informará acerca de la valoración realizada ante el Decreto por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

A la espera de la posición oficial, el vicepresidente de la Fecam, Pedro Martín (PSOE), consideró hoy "razonable" prohibir el endeudamiento a largo plazo a los ayuntamientos en aras de contener el gasto y abogó por que las corporaciones prioricen las infraestructuras.

El alcalde de Guía de Isora (Tenerife), en declaraciones a Europa Press, matizó que aún no puede hablar de la postura oficial de la Fecam, ya que todavía no se han reunido para analizar esta medida. A nivel particular, insistió en que prohibir el endeudamiento es "razonable", siempre que se haga con "flexibilidad".

Martín recalcó que las corporaciones locales ya tiene un límite de endeudamiento establecido "muy claro" y consideró que a partir de 2011 deberán hacer una previsión desde su capacidad de endeudamiento y "priorizar las obras con mayor tranquilidad". El alcalde de Guía de Isora subrayó que el escenario actual es "diferente" al de años anteriores y pronosticó que 2011 será un año de "contención".

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Hernández Abad (PP), ha adelantado hoy que la iniciativa del Gobierno de España de no autorizar a las corporaciones locales su endeudamiento el próximo año 'mermará' las posibilidades del consistorio capitalino que preveía un endeudamiento de 10 millones de euros para el próximo ejercicio.

El concejal del PP declaró: "Teníamos previsto un endeuamiento del 10 millones de euros para inversión el próximo año y ya sabemos que vamos a contar con 10 millones menos". En su opinión este recorte obligará, entre otras consecuencias, a rescindir el contrato de servicios públicos.

Para Hernández Abad, el gobierno municipal va a mantener se en la misma línea y no se endeudará "el próximo año" lo que en su opinión resulta "paradójico" ya que el pasado año José Luis Rodríguez Zapatero autorizaba mediante decreto el endeudamiento de corporaciones locales y ahora lo prohíbe.