TEA culmina mañana un ciclo de cine de música brasileña con la proyección de 'Loki', documental sobre Arnaldo Baptista

25/05/2010 - 17:37

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) culmina mañana el ciclo de cine de música brasileña, que se enmarca dentro del programa de actividades del festival Tensamba, con la proyección de 'Loki' (2008), documental de 120 minutos de duración sobre Arnaldo Baptista, el fundador de la banda de rock brasileña más influyente de la historia, Os Mutantes, que se pasará a las 20.30 horas en versión original en portugués con subtítulos en español, siendo la entrada para ver esta película gratuita, previa retirada de las localidades en la taquilla de TEA el mismo día del pase.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) culmina mañana el ciclo de cine de música brasileña, que se enmarca dentro del programa de actividades del festival Tensamba, con la proyección de 'Loki' (2008), documental de 120 minutos de duración sobre Arnaldo Baptista, el fundador de la banda de rock brasileña más influyente de la historia, Os Mutantes, que se pasará a las 20.30 horas en versión original en portugués con subtítulos en español, siendo la entrada para ver esta película gratuita, previa retirada de las localidades en la taquilla de TEA el mismo día del pase.

El periodista y realizador Paulo Henrique Fontenelle, que posee una sólida experiencia televisiva en documentales, se centra en esta ópera prima en una de las figuras más importantes de la música popular brasileña: Arnaldo Baptista. El trabajo de Fontenelle se desarrolla a partir de un cuadro trazado por el propio Baptista y va entremezclando la pintura con los testimonios de artistas como Tom Zé, Gilberto Gil y Sean Lennon, entre otros, junto a las imágenes de archivo que ilustran los principales momentos de su carrera artística; el título de la película, 'Loki', recuerda al disco homónimo que Baptista lanzó en 1974 como su primer proyecto solista tras dejar a Os Mutantes, considerado uno de los discos clave de la música de los años 70 en Brasil.

Arnaldo Dias Baptista (Sao Paulo, 6 de julio de 1948) comenzó su carrera musical en el año 1962 cuando forma junto a su hermano Cláudio César el grupo musical The Thunders. En 1966 junto a su otro hermano Sérgio Dias y la cantante Rita Lee formaron el grupo Six Sides Rockers, que conformaría posteriormente la base del grupo Os Mutantes. Dentro de este conjunto desenvuelve sus talentos como compositor y para realizar arreglos musicales. Pese a sus dotes, los problemas internos del grupo lo llevan a separarse de la banda en 1973.

En 1974 empezó su carrera en solitario al editar su disco 'Loki', considerado por muchos como su mejor trabajo y que da título a la película que se proyecta en TEA esta semana. Tres años después, Baptista pasó a formar parte del grupo Patrulha do Espaço en el que solo estuvo un año. Tras 'Singing Alone', uno de sus trabajos en solitario, es internado en un hospital psiquiátrico debido a su comportamiento agresivo.

En el año 86, Arnaldo Baptista es contratado por el sello Virgin para el relanzamiento de su álbum 'Singing Alone', aprovechando la ocasión para regrabar el clásico de Os Mutantes Balada do Louco. En el 2004 lanzó su último trabajo como solista, con el disco 'Let it Band'. Dos años después se produjo el reencuentro de Os Mutantes, cuando realizan un concierto en el Barbican Theatre de Londres. A partir del reencuentro con su antigua banda, la que es considerada por varios de importancia histórica para el rock brasileño, la carrera de Baptista pasa a tener nuevas perspectivas.