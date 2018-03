Unas 200 personas se manifiestan en Logroño contra las medidas del Gobierno para reducir el déficit público

25/05/2010 - 18:02

Unas doscientas personas, la mayoría empleados públicos, se manifestaron hoy en Logroño para protestar por las medidas del Gobierno central para reducir el déficit público, entre las que se encuentra la reducción de sueldo a los funcionarios.

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

Los manifestantes, convocados por CSI-CSIF, a los que se unieron otros sindicatos como ANPE-Rioja, STE-Rioja, SPP, SUP, UFP y AJUBIN, se concentraron en primer lugar frente a la sede de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Posteriormente iniciaron una marcha que finalizó en la plaza Martínez Zaporta, sede del PSOE de La Rioja.

'En defensa de tus derechos'; 'Contra la agresión a los Servicios Públicos. No a los recortes sociales y salariales; y 'Por la dignidad de nuestro trabajo', eran algunas de las pancartas que portaban los manifestantes. También hubo algunas alusivas al alcalde de Logroño, Tomás Santos, y al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente contra éste último se dirigieron algunos de los gritos pidiendo su dimisión.

Antes de partir hacia la sede socialista, el presidente del CSI-CSIF, Jesús Hernández, afirmó a los medios de comunicación que "ayer el Gobierno anunció que con 15.000 millones de euros no era suficiente para arreglar lo que había; y es que el despilfarro que ha habido estos años ha sido considerable".

El máximo dirigente del CSI-CSIF señaló que "no se han tomado las medidas adecuadas para paliar la situación, sino que se ha atacado a los más débiles: mileuristas, pensionistas, a los que esperan un hijo o a los afectados por la Ley de Dependencias". "En cambio a las grandes fortunas, a las grandes multinacionales a las que se ha dotado de cantidades supermillonarias de euros, no han tomado ningún tipo de medida", añadió.

Hernández apuntó que con esta manifestación, y con la que tuvo lugar el pasado jueves, "queremos mantener viva la llama, porque como sindicato mayoritario en el ámbito de las Administraciones Públicas no queremos que pase como con el resto de trabajadores, que con cinco millones de parados los sindicatos mayoritarios no se hayan movido". De hecho, avanzó que desde mañana comenzarán una recogida de firmas para pedir al Gobierno regional y a los Ayuntamientos que "no firmen las medidas del Gobierno central".

El presidente del CSIF señaló, no obstante, que "no creemos que vayamos a parar nada de lo firmado, pero si no estamos en la calle hoy habrá sido el 5 por ciento pero mañana será el 8 o 10 por ciento".