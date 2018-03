Verdasco gana en su cómodo debut y ve con "tristeza" la polémica de Niza

AFP 25/05/2010 - 17:10

El tenista español Fernando Verdasco, séptimo cabeza de serie en el torneo de Roland Garros, debutó sin ningún sobresalto este martes en París, donde superó al ruso Igor Kunitsyn por 6-4, 6-2 y 6-2, apenas tres días después de la polémica que protagonizó en Niza, que ve con "tristeza".

En la ciudad mediterránea, en pleno fragor del encuentro, insultó sobre la pista al jugador galo Richard Gasquet en la final que perdió en la Costa Azul, aludiendo de forma hiriente a la nacionalidad de su rival.

"Con el público (de Roland Garros) no hubo ningún problema. Siempre te preparas para lo peor, por si ocurre para estar preparado, pero fue bien. No tengo nada más que decir", dijo visiblemente serio, aludiendo a las disculpas públicas que realizó a través de un comunicado.

"Siempre estas noticias tienen más repercusión que otras. Me da tristeza que así sea", lamentó, quejándose de la insistencia de los periodistas ("dais mucha caña con eso"). "Yo he venido aquí a jugar al tenis y a hacer un buen Roland Garros", aseveró.

Verdasco jugó en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del recinto, en el primer turno, con la pista aún medio vacía, lo que favoreció que fuera recibido con indiferencia. Al final fue aplaudido y él respondió devolviendo los aplausos a los aficionados.

En la próxima ronda, el tenista madrileño, campeón en abril en el torneo de Barcelona y finalista una semana antes en el Masters 1000 de Montecarlo, se verá precisamente con un representante local, el francés Florent Serra, que superó 6-4, 6-0, 6-1 al estadounidense Michael Russell.

En su debut sobre la pista parisina, el jugador español no tuvo ningún problema y apoyó su primer triunfo en un gran servicio, con un 73% de primeros saques e incluso seis 'aces', ante un adversario fuera del 'top 100' de la ATP (N.103).

"He notado la pista con menos tierra, más rápida. Cuando le pegas bien, con fuerza y con nervio, la bola bota más", señaló sobre el estado de la cancha.

"Estoy contento de haber ganado, de haber ido de menos a más. He ido ganando confianza y estoy contento por poder estar en la segunda ronda", apuntó.

Verdasco tratará de borrar su decepción de los años anteriores, donde cayó en octavos de final en las tres últimas ediciones. El sorteo deparó incluso la posibilidad de un eventual enfrentamiento con Rafael Nadal en cuartos, si los dos mejores tenistas españoles del momento llegan a esa etapa del torneo. "El cuadro que tengo es durísimo. Decir que me veo ganando el torneo sería una fantasmada", estimó.

"Que te vean como favorito te gusta, sienta bien. Pero a Rafa también se lo dirán y supongo que también le gustará, aunque él diga que no. Todos intentan quitarse presión, aunque a mí me da igual que me digan que soy favorito", señaló.

A pesar de que el torneo suele ser el preferido para los españoles, recordó que para él ese honor corresponde a Wimbledon. "Pero, ¿a quién no le gustaría ganar Roland Garros? Sería un retrasado mental si no quisiera".