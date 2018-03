Fundación Violeta Friedman de Madrid propondrá la creación de un Centro de la memoria del Holocausto en la capital

25/05/2010 - 18:17

Esta nueva institución recogerá la memoria de la superviviente del Holocausto y trasladará su legado a la sociedad española

La nueva Fundación Violeta Friedman de Madrid propondrá la creación de un Centro de Memoria del Holocausto en la capital e impulsará la creación de un programa para estudiantes y jóvenes de visita a los campos de exterminio.

Esta nueva institución recogerá la memoria de esta superviviente del Holocausto nazi diez años después de su fallecimiento, y trasladará el legado de su vida a la sociedad española.

Friedman (1930-2000) fue deportada en marzo de 1944, con catorce años de edad, al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau. En la misma noche de su llegada, toda su familia --su bisabuela, sus abuelos, sus padres-- fue enviada a las cámaras de gas, y sólo ella y su hermana mayor lograron sobrevivir.

Violeta estuvo en el campo hasta su liberación por la tropas rusas, en enero de 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, vivió en Canadá y Venezuela, y en 1965 se trasladó a España.

JUICIO CONTRA DEGRELLE

Será recordada muy especialmente por su largo proceso judicial contra el ex jefe de las Waffen SS Leon Degrelle, sentenciado a muerte en rebeldía por un tribunal belga pero que encontró asilo en España. Degrelle hizo, en julio de 1985, unas declaraciones a la revista 'Tiempo' en las que negaba el genocidio nazi, ironizaba sobre los campos de exterminio y efectuaba juicios ofensivos de tono racista y antisemita.

Tras un largo y difícil proceso judicial, llegó la histórica sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 11 de noviembre de 1991, consagrando el derecho al honor y a la verdad. Esta sentencia sentó doctrina constitucional y fue la antesala de la reforma del Código español penal en materia de racismo.

Desde 1885, Friedman se dedicó fundamentalmente a recordar para que toda la tragedia del Holocausto no fuera olvidada y no volviera a ocurrir. En entrevistas y conferencias fue dando testimonio del horror sufrido, y en 1995 publicó sus memorias, en las que pedía a las nuevas generaciones que no olvidasen. Falleció en Madrid el 4 de octubre de 2000 y fue enterrada en el cementerio judío de la capital.

La fundación fue presentada hoy por la delegada de Familia y Servicios Sociales de Madrid, Concepción Dancausa, quien estuvo acompañada por la hija de Friedman, Patricia Weisz, y por algunos de sus conocidos.