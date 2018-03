Barreiro (PP) abre la puerta a presentar, con PSOE e independientes, una moción de censura contra el alcalde de Ribadeo

25/05/2010 - 18:27

El presidente del PP de Lugo, José Manuel Barreiro, abrió hoy la puerta a presentar una moción de censura conjuntamente con PSdeG y un grupo de independientes contra el alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez.

LUGO, 25 (EUROPA PRESS)

Esta moción de censura derivaría, según explicó Barreiro, de la confianza perdida por Suárez en el pleno celebrado el pasado viernes, cuando defendió una moción de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales, dotados con 9 millones de euros, que rechazaron los otros tres grupos.

"La ley es clara y dice que, después de una moción de confianza, si el alcalde no supera la cuestión hay que presentar una moción de censura y que si no se ponen de acuerdo los grupos con la moción de censura, ésta no es posible", explicó e insistió en la necesidad de negociar con PSOE e independientes.

"De lo contrario, es implanteable una moción de censura", admitió, a renglón seguido, y apuntó que los populares están dispuestos a asumir la responsabilidad de gobernar en la localidad lucense. "Pero no depende sólo de nosotros", puntualizó.

Por último, José Manuel Barreiro acusó al alcalde nacionalista de "no ser capaz de gestionar correctamente los intereses de los vecinos de Ribadeo" como "fue incapaz" de aprobar los presupuestos.

Los populares cuentan con cuatro concejales en el pleno de la corporación municipal, al igual que el BNG, frente a los tres del PSOE y los dos de la agrupación de independientes.