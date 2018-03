Alcalde de Aljaraque niega incumplimiento de la Ley de Costas y apunta un cambio de modalidad en las viviendas

25/05/2010 - 19:15

El alcalde de Aljaraque (Huelva), José Martín (PSOE), negó hoy que el Ayuntamiento esté incumpliendo la Ley de Costas, tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que amplía la edificabilidad de una parcela, ya que lo que se ha hecho es cambiar la modalidad de las viviendas para construir más de protección oficial en el municipio.

ALJARAQUE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Así lo confirmó a Europa Press José Martín, después de que el secretario general del PP provincial de Huelva y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, asegurara hoy que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) ha enviado un escrito al consistorio aljaraqueño en el que le comunica que "no cumple" la Ley de Costas, tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que amplía la edificabilidad de una parcela --ubicada en la zona de influencia de Costa--, en la que se pasará de construir 22 viviendas con siete metros de altura, a edificar 77 con más de 20 metros.

En esta línea, Martín señaló "la grave confusión" de Toscano, a quien "le molesta que se construyan viviendas de protección oficial en la localidad", ya que en doce años de gobierno del PP en la localidad "edificaron 19 viviendas de este tipo".

Así, dejó claro que se construirán edificios de cuatro plantas que tendrán como máximo 15 metros de altura, con el fin de dejar más zonas libres. Lo que ocurre, según explicó el primer edil, es que al PP "le molesta que estas viviendas estén intercaladas en la localidad", indicando además que las mismas "no cambiarán la imagen de Aljaraque y que no se trata de ningún rascacielos".

Por todo ello, pidió al PP que "respete la política de VPO y el modelo de dotar al municipio de zonas libres y no de tantas casas", así como que "no invente cosas que no son, ya que al altura de estas viviendas no superará la de los demás edificios del municipio".