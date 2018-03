Gipuzkoa Aurrera presenta 31 proyectos como "estratégicos" a las ayudas del Plan foral Anticrisis

25/05/2010 - 19:34

Los responsables del Foro se reunirán a finales de junio con los grupos junteros para informarles al respecto

SAN SEBASTIAN, 25 (EUROPA PRESS)

El Foro de colaboración público privada Gipuzkoa Aurrera GA, conformado por la Diputación foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, Kutxa, Adegi, Cámara de Comercio y Corporación Mondragon, ha presentado, hasta la fecha, 31 proyectos "estratégicos" a las ayudas del Plan foral Anticrisis, dotado con un total de 100 millones de euros, de los cuales 26 recibirán alguna de estas subvenciones.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, compareció hoy en la Comisión de Reglamento de las Juntas guipuzcoanas para informar, a petición del grupo juntero de EB-Berdeak, sobre los proyectos que impulsa Gipuzkoa Aurrera.

Según explicó, 31 proyectos empresariales han obtenido la consideración de "estratégicos" por parte de GA hasta la fecha, por lo que puede que esta cifra aumente, y de ellos 26 han recibido diferentes ayudas a través de los diversos programas del Plan Anticrisis de la Diputación.

Olano indicó que los proyectos seleccionados por GA se dividen en cinco bloques, el de alianza, fusiones y adquisiciones (13 proyectos) destinados principalmente a la internacionalización, salto de cadena en valor, posicionamiento en el mercado e innovación; el de apoyo a lanzamiento de proyectos estratégicos asociados a factores clave (11); el tercer bloque de procesos de refinanciación (3); un cuarto de optimización de logística (1) y, finalmente, otro de innovación (1).

El diputado general señaló que GA "no dispone de ningún presupuesto 'ad hoc' para los proyectos señalados", ya que la virtualidad de este foro es que "cada uno de sus miembros asuma en el marco de sus propias competencias el apoyo a aquellos proyectos identificados como estratégicos de un modo conjunto".

En este sentido, explicó que la función de GA es llevar a cabo una "reflexión compartida" sobre los posibles proyectos "estratégicos" teniendo en cuenta diversos criterios, a partir de ahí, para acceder a las ayudas del Plan foral deben cumplir una serie de "baremos", sobre lo cual decide la institución foral.

Olano recordó que en el marco del Plan Anticrisis de la Diputación se han concedido 2 millones en ayudas al apoyo de procesos estratégicos de reflexión, a la que se presentaron en total 72 proyectos, de los cuales 23 habían sido presentados como "estratégicos por Gipuzkoa Aurrera". En total se subvencionaron 34 proyectos con un presupuesto total de 4,6 millones de euros.

Además, dentro del programa Sendotuz para promover la innovación social la Diputación ha concedido subvenciones, con una dotación global de 1 millón de euros y a la que se presentaron 81 proyectos, a 42 iniciativas con un presupuesto total de casi 900.000 euros.

En la convocatoria de ayuda a la competitividad de las empresas mediante el desarrollo de la innovación tecnológica, dotada con más de 10 millones de euros, concurrieron 380 proyectos, de los cuales 6 estaban reconocidos como estratégicos por GA, y se subvencionaron 106 proyectos con una inversión de más de 31 millones.

Por otro lado, Olano anunció que a finales del próximo mes de junio está previsto que los responsables de GA se reunan con los grupos junteros para ampliar la información sobre los proyectos que este foro considera "estratégicos" para el territorio histórico.

GRUPOS

Desde EB su juntera Arantza González calificó la información aportada por Olano de "muy genérica", al tiempo que anunció que su grupo seguirá pidiendo explicaciones al respecto porque "no ve una explicación de en qué va a consistir esto, cantidades muy importantes de dinero destinadas a determinadas empresas". Además, manifestó su preocupación ante el hecho de que continuamente se hable de internacionalización sin definir si se hace alusión a una posible deslocalización de las empresas.

La portavoz juntera de Aralar, Rebeka Ubera, lamentó que los guipuzcoanos "están pagando dos gobiernos, el foral y Gipuzkoa Aurrera", ya que la Diputación "está dando un cheque en blanco a esta entidad que decide qué hacer con el dinero público", algo "muy grave" y todo "bajo la sombra del rimbombante concepto de liderazgo compartido". A su juicio, la institución foral se está metiendo de este modo "en un juego muy peligroso" porque "los responsables de Gipuzkoa Aurrera que no son elegidos por la sociedad son quienes están decidiendo que hacer con el dinero público".

El juntero del PP Manuel Michelena consideró que no está mal que se valore si un proyecto es o no estratégico, no obstante, opinó que "hay que tener en cuenta quién lo hace y conforme a qué criterio".

Desde Hamaikabat su juntero Joxean Rekondo se felicitó de que Gipuzkoa Aurrera se ha demostrado como "un éxito, un paradigma" de la colaboración público privada y destacó que para "afianzar el dinamismo de la estructura económica guipuzcoana" hay que "correr" como, a su juicio, ha hecho este foro y la Diputación apostando por "el apoyo estratégico" a las empresas, "la innovación social y tecnológica y la competitividad".

El juntero del PNV Asier Aranbarri advirtió que sin un modelo de colaboración público privada como Gipuzkoa Aurrera el territorio histórico no podrá mantener "calidades de vida tan altas" como las de ahora, y abogó por que el territorio se "amolde a liderazgos del siglo XX". Además, consideró que "criticar a GA es criticar proyectos" que son "buenos" para Gipuzkoa.

El portavoz juntero del PSE, Julio Astudillo, trasladó la "preocupación" de su grupo por la actual coyuntura de crisis así como su "apoyo" a las medidas para hacer frente a la misma, no obstante, se mostró crítico con Gipuzkoa Aurrera por su "configuración y 'modus operandi'".

Además, censuró que parece que algunos proyectos subvencionados por el Plan foral anticrisis parece que vinieran ya "preseleccionados por la Diputación en Gipuzkoa Aurrera" antes de conceder estas ayudas, lo cual podría "no respetar el principio de concurrencia competitiva", medio que se establece para su concesión.