El Gobierno foral comienza a estudiar cómo aplicar la reducción salarial a los funcionarios navarros

25/05/2010 - 19:37

Caballero afirma que Navarra "está obligada a cumplir" el decreto del Gobierno central y dice que la Comunidad foral "va a estar ahí"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, afirmó hoy que su departamento "ha comenzado a estudiar la aplicación" de las medidas de recorte contempladas en el decreto ley del Gobierno central publicado ayer, en referencia a la reducción del 5 por ciento en el salario de los trabajadores de la Función Pública.

Caballero compareció hoy en la comisión de Presidencia, Justicia e Interior del Parlamento de Navarra a petición de NaBai para informar sobre la negociación del convenio de la Función Pública en la Comunidad foral, firmado en marzo de este año, y valoró que la parte económica del acuerdo "se ve afectado por un decreto ley que tenemos que cumplir". "Navarra va a estar ahí", destacó.

El consejero avanzó que "cuando estén finalizados los estudios pertinentes, esté elaborada una propuesta concreta de adaptación y de cumplimiento de aquello que estamos obligados a cumplir", su departamento lo presentará al Gobierno.

Aun así, también apuntó que esto se hará "sin perjuicio de mantener el diálogo correspondiente con la representación sindical y, específicamente, con los miembros de la comisión paritaria" que firmaron el documento.

A pesar de que afirmó que el convenio de la Función Pública se verá "afectado" por las medidas de recorte del Gobierno central, Caballero insistió en que "estos acontecimientos no deben hacernos perder la propia perspectiva y relevancia del acuerdo alcanzado".

En este sentido, Caballero quiso "poner en valor" el convenio alcanzado con CCOO, UGT y Afapna, "porque pone de manifiesto la voluntad permanente de diálogo y de negociación del Gobierno de Navarra y el importante esfuerzo realizado por los sindicatos mayoritarios para adaptarse a unas circunstancias que ya en el momento de la firma sabíamos y sabían que eran difíciles"

Así, recordó que la situación económica en el contexto de la firma del convenio "les exigía un importante ejercicio de contención, de solidaridad y de responsabilidad". "Haber alcanzado un acuerdo como el que se alcanzó y en el momento en el que se alcanzó fue un éxito" valoró.

Por otro lado, señaló que desconoce si esta nueva situación de recortes llevará a otra negociación del convenio. "Hay que ver si las partes entienden que se han producido unas circunstancias que dejan sin ningún valor el acuerdo; en cualquier caso, en principio no es voluntad del Gobierno denunciar el acuerdo", expuso.

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de intervenciones, el portavoz parlamentario de NaBai, Patxi Zabaleta, se preguntó si, tras las medidas anunciadas por el Gobierno central, habría que iniciar una nueva negociación. Además, cuestionó el hecho de "mantener una comisión paritaria, que es sólo de los sindicatos firmantes, que tiene un documento entre las manos en el que no es válido lo principal por lo que lo firmaron, el apartado de los incrementos salariales".

En representación de UPN, Faustino León, valoró que el convenio alcanzado entre CCOO, UGT y Afapna y el Gobierno de Navarra es "bueno y necesario" y destacó el hecho de que tenga "traslación" a las administraciones locales.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSN, Amanda Acedo, criticó que "no toda la culpa será del decreto" del Gobierno central y en este sentido, valoró que el hecho de que el Gobierno foral no haya modificado el estatuto de la Función Pública de Navarra deriva en "problemas como que los niveles no coinciden". Asimismo, censuró que "el no tener una negociación colectiva en los años anteriores ha provocado una desigualdad entre los funcionarios y el personal empleado de esta Administración con los del Estado".

El portavoz parlamentario de CDN, Juan Cruz Alli, felicitó a las dos partes firmantes del convenio de la Función Pública y apuntó que el hecho de que "unas retribuciones incluso consolidadas, consignadas presupuestariamente, y liquidadas mes a mes, sean objeto de una rebaja puede prestarse a algún debate". "Esperemos que los sindicatos recuperen su labor de reivindicación y planteen esta cuestión", añadió.

Por último, en representación de IUN, Ion Erro opinó que el convenio de la Función Pública "llega muy tarde" y defendió que el Gobierno foral "estaba absolutamente capacitado para llegar al acuerdo con anterioridad". "No ha estado en la negociación y ahora dice que va a estar ahí, en el recortazo", criticó.