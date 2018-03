El alcalde rechaza el 'decretazo' por "improvisado", "impuesto" y "discriminatorio"

25/05/2010 - 19:41

Asegura que en 2011 "todos los ayuntamientos" dejarán de hacer obras previstas y señala que podría afectar a las escaleras de Santa Teresa

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santander y vicesecretario del Partido Popular de Cantabria, Íñigo de la Serna, rechazó hoy el decreto de medidas extraordinarias para combatir el déficit, que calificó de "decretazo", por "improvisado", "impuesto" y "discriminatorio".

Además, en rueda de prensa, De la Serna aseguró que en 2011 "todos los ayuntamientos" dejarán de hacer obras previstas y en este sentido señaló que en el caso de Santander podría afectar a las escaleras mecánicas del Grupo de Santa Teresa.

De la Serna informó que esta tarde se ha reunido la Junta de Gobierno local de Santander para manifestar su "disconformidad y oposición" al decreto, que tachó de "improvisado y que genera desconfianza y falta de estabilidad" y que está basado, dijo, en la "imposición", ya que no ha existido diálogo ni con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni con los ayuntamientos.

Tras asegurar que el decreto no generará crecimiento económico y que problemas como el paro "aún serán mayores", también denunció que contiene medidas que se han "ocultado" a los ciudadanos y que suponen un "ataque" a la autonomía de las corporaciones locales y a la suficiencia financiera de los ayuntamientos, "discriminados" en relación a las comunidades autónomas y el Estado.

Igualmente, afirmó que el 'decretazo' "ataca a los derechos de los ciudadanos" porque las medidas que contienen "generan más paro, menos inversión pública y mayor dificultad" para la prestación de servicios públicos; en definitiva, "consecuencias negativas" para la recuperación de las ciudades frente a la crisis "y Santander no se salva".

Lo más importante, con todo, para el alcalde es que el decreto es "discriminatorio e injusto" porque el no poder recurrir al crédito en 2011 sólo afecta a los ayuntamientos y no al Estado y las autonomías, cuando el peso total de la deuda de las corporaciones locales es del 6,2 por ciento, mientras la de las comunidades supone el 15,4% y el del Estado asciende al 78,4%. "Los dos más endeudados tienen la capacidad de seguir endeudándose, pero los que menos deuda tienen ya no pueden hacerlo", denunció.

Además, apuntó que el Estado recurrirá este año a un crédito de 77.000 millones de euros, lo que equivale a más del doble del conjunto de todas las deudas históricas acumuladas de todos los ayuntamientos. Por ello, insistió, "el problema no es de los ayuntamientos y no es del déficit que pueden provocar las arcas municipales".

También apuntó que en cuestión de déficit, los consistorios han incurrido en el 0,5, mientras que las autonomías lo han hecho en el 2,2 y el Estado en el 9,5, lo que demuestra que los primeros son "los más responsables en la ejecución de los presupuestos".

De la Serna consideró que otro rasgo "injusto" es que se aplicará por igual a todos los ayuntamientos, independientemente de que algunos hayan reducido la deuda, como es el caso del de la capital cántabra. "Ayuntamientos como el de Santander, que anualmente va amortizando más deuda del crédito, está sometido a la misma situación de otros que no han hecho nada", lamentó el alcalde, para quien lo "razonable" hubiera sido marcar un límite al diferencial.

"Santander ha hecho los deberes en política económica", aseguró, y en este sentido recordó que se han congelado tasas e impuestos, adoptado medidas para mantener e incrementar el volumen de inversiones públicas con cooperación privada y para mantener y reforzar las políticas sociales, se ha "hecho un esfuerzo" para la contención del gasto y la reducción del déficit, que en 2009 fue de 1,4 millones, "ocho veces menos de lo permitido por el Estado", y se ha reducido la deuda en 13,5 puntos desde 2007, hasta situarse en el 84,44% sobre el 110% permitido.

En este sentido, lamentó que ahora que el Ayuntamiento tenía "margen de maniobra para hacer inversiones" porque ha disminuido el déficit y reducido la deuda, "es imposible acceder al crédito".

"Los ayuntamientos siguen siendo los bebés de la familia porque la representación en el Congreso es la que es", denunció.

AFECCIÓN A LAS INVERSIONES

Preguntado si el decreto afectará a las inversiones en Santander, el alcalde manifestó que aún es pronto para "hacer previsiones para 2011" aunque afirmó que el año próximo "todos los ayuntamientos dejarán de hacer obras previstas".

"Nosotros tenemos obras plurianuales que podrían ser ejecutadas en 2011 con normalidad pero hay que ver la evolución del presupuesto de 2010", declaró. Al respecto, observó que podrían mantenerse las obras "si somos capaces de generar crédito suficiente", y dedicando a inversiones los ingresos que queden tras cubrir los gastos corrientes.

No obstante, reconoció que le "preocupa el conjunto de actuaciones previstas" y vaticinó que, por contra, los "representantes de Cantabria" y la oposición municipal "saldrán dentro de dos días pidiendo obras multimillonarias".

Entre las obras que quizá podrían verse afectadas por financiarse en varias anualidades están las escaleras del grupo Santa Teresa. Además, el alcalde citó la recogida neumática, financiada en un 80 por ciento por Fondos de Cohesión pero que primero debe abonar el Ayuntamiento.

BAJADA DE SUELDOS

Por otra parte, De la Serna informó que en la Junta se ha acordado llevar al próximo Pleno de la Corporación que se celebra el jueves --y si no fuera posible al siguiente, con efecto retroactivo-- la reducción de los salarios de los concejales y cargos públicos.

En su caso, en lugar de recortarse el sueldo (unos 72.000 euros al año) un 10 por ciento como recomienda la FEMP, lo hará en un 15 por ciento.