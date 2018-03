El PP rechaza retirar el decreto del gallego, ante lo que el BNG lamenta el "daño" y el PSOE avanza "insumisión"

25/05/2010 - 19:41

Populares y socialistas cruzan llamadas al consenso lingüístico con reproches, mientras el BNG ironiza con el "telonciño de grelos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

Los votos del PPdeG en la Cámara autonómica sirvieron hoy para rechazar una iniciativa del Grupo Parlamentario de los Socialistas, que sí contó con el apoyo del BNG, para exigir la retirada del decreto del plurilingüismo en la enseñanza, que hoy fue publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La cuestión lingüística fue abordada no sólo en la moción encaminada a tal fin ante el pleno del Parlamento, sino que se debatió también en otra iniciativa del Bloque, cuyo objetivo era reclamar a la Xunta que "cumpla la ley" y no "excluya el gallego" de sus actuaciones, y que tampoco contó con el respaldo del grupo mayoritario.

En lo relativo al decreto que regula la utilización del gallego en la enseñanza, el portavoz de Educación del PSdeG en el Pazo do Hórreo, Guillermo Meijón, consideró que se trata de un texto "ilegal" y advirtió de que "es de fácil recurso ante los tribunales", por lo que incidió en la necesidad de alcanzar un consenso que incluya el ámbito educativo para lograr la "paz lingüística".

"Muevan ficha", exigió al PP, para dar paso en el estrado a su homóloga en el BNG, Carme Adán, quien lamentó que los populares pretendan un pacto basado en los principios del Estatuto de Autonomía "30 años después". "El objetivo de la Xunta es eliminar el gallego y el débil consenso lingüístico que existía", reprobó, en alusión a un decreto que pretende "limitar" el uso de la lengua propia en las aulas.

Enfrente, el representante del PP en el debate, Agustín Baamonde, criticó que los grupos de la oposición pidan "consenso" mientras exigen retirar el decreto; al tiempo que recriminó al PSOE que trate de "desgastar" al Gobierno con una cuestión sobre la que "nunca tuvo una postura definida". "Si se miran al espejo, aparece la cara del Bloque", sostuvo, tras retar a los socialistas a escoger entre "ser amos de su voz o la voz de su amo", en alusión a los nacionalistas.

SIN "SENSATEZ"

Después de que el popular situase "la pelota" del consenso en "el tejado" de los socialistas al preguntarles si están a favor de la libertad y del equilibrio lingüístico, Guillermo Meijón pidió "equilibrio al final de la enseñanza, cuando los niños tengan competencias en ambas lenguas".

Para la "discriminación positiva" durante la etapa educativa, el parlamentario del PSdeG recurrió a la jurisprudencia existente y la definió como algo "lógico, necesario y legal". En cambio, lamentó que el PP pretenda hacer "desaparecer" la lengua de Castelao y advirtió de que a Galicia le queda pendiente "la concordia, la sensatez y un gobierno responsable que ponga coto a esto".

EL GALLEGO, "UN DIALECTO"

Con estas premisas coincidió el portavoz de Lengua del Grupo Parlamentario del BNG, Bieito Lobeira, quien lamentó --en su intervención en la moción sobre el uso institucional de la lengua-- la "estrategia antigallego nunca vista en los últimos 30 años" puesta en marcha por la actual Xunta, que trata este idioma como "un dialecto".

Así las cosas, consideró que "el pacto por la lengua" pedido por Feijóo sólo podrá ser posible con "los intolerantes", después de que el PP tildase la manifestación del Día das Letras Galegas de acto de "reivindicación de la dictadura lingüística" que, a su juicio, fue la etapa de Gobierno del bipartito.

Por su parte, su homólogo en el PSdeG, Francisco Cerviño, advirtió al PP de que habrá "insumisión" en caso de que no busque el consenso bajo las bases de la Constitución, el Estatuto y la Ley y el Plan Xeral de Normalización Lingüística; y lamentó que el grupo mayoritario no crea que la lengua es "un bien jurídico a proteger".

"Por eso ceden ante los prejuicios de autoodio de aquellos cuyos padres defecaban en la corte y ahora viven en La Coruña", espetó el socialista, quien reprochó al PP que "tire por la borda décadas de civilización", como cuando "cede ante el marujeo y la prensa rosa para pedir la cadena perpetua". "Estaba deseando decirlo", concluyó.

Su turno lo aprovechó Baamonde para subrayar que el decreto es "un compromiso" que los votantes de su partido "no permitirían" que no se cumpliese, al tiempo que advirtió a los grupos de la oposición que "no están legitimados" para criticarlo porque "no quisieron participar en el consenso" de su elaboración y porque "se pasaron por el forro de los caprichos" los informes del Consello Consultivo mientras estaban en el Gobierno. Ahora, les aconsejó "sumarse" para que la ley que regulará la consulta a los padres sea "expresión de la sociedad".

EL "DAÑO" NO SE OLVIDARÁ

A mayores, el diputado del PP recomendó al BNG que "deje de mirar para su gente y hable para toda Galicia", puesto que "da la sensación" de que "el reloj del nacionalismo se paró hace 30 años" y que actúa como si "nada hubiera cambiado" desde la transición.

Para el cierre de este debate, Lobeira criticó que el PP pretenda "imponer el castellano" en su papel de "imperialistas fracasados", parafraseando a Castelao. "Meten el dedo en la herida y lo mueven de forma obscena para ser simpáticos ante sus amos de Madrid", recriminó, y, por su parte, optó por seguir "encerrado" en su "telonciño de grelos".

Igualmente, parafraseó al escritor Uxío Novoneyra, homenajeado este 17 de mayo, para advertir de que "la fuerza del decreto será inútil". "Caminaréis de O Courel a Compostela y seréis reconocidos por un pueblo que no olvidará quiénes sois ni el daño que estáis haciendo al país", sentenció el parlamentario de la formación frentista.