PSPV acusa al PP de "ocultar un déficit del 7,6%" y dice que ese comportamiento "obliga" al Gobierno a actuar

25/05/2010 - 19:49

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia denunció hoy que el consistorio "HA OCULTADO UN DÉFICIT DEL 7,6 por ciento" Y recalcó que "Comportamientos como los del Ayuntamiento de Valencia son los que obligan al Gobierno a adoptar medidas restrictivas sobre el crédito de las administraciones locales".

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSPV, Juan Ferrer, se pronunció en estos términos en un comunicado tras las declaraciones de la alcaldesa, Rita Barberá, quien afirmó hoy que el presidente del Gobierno es "un incompetente, ignorante, inmoral político y miserable" que con la "barbaridad y tropelía" de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo lleva a "la quiebra real" a España.

Ferrer señaló que "el Ayuntamiento ha incumplido los criterios estatales, su propio plan y los requisitos de la ley al no solicitar permiso para endeudarse" y criticó que "Barberá vulnera la ley, no cumple con los valencianos y no es solidaria con el resto de los ayuntamientos".

Así, exigió a la primera edil que "abandone la estrategia de la confusión, la desinformación y el victimismo", dado que "si alguna administración ha invertido en la ciudad en los últimos años ha sido el Gobierno de España" y "el único responsable de la asfixia de los ayuntamientos valencianos es el Consell de Camps, que no invierte, no desarrolla su plan de inversión y no crea el fondo autonómico de cooperación municipal", sentenció.

Según las mismas fuentes, el grupo municipal socialista denunció hoy que el equipo de gobierno municipal "incumple tanto el plan de equilibrio económico-financiero del Ayuntamiento de Valencia como los criterios estatales de estabilidad", tras la Comisión de Economía y Hacienda.

Ferrer argumentó que "tanto los criterios de estabilidad presupuestaria para las administraciones locales 2009-2011, ratificados por el Congreso, como el plan de reequilibrio económico-financiero 2008-2010 del Ayuntamiento, aprobado por la Conselleria de Economía y Hacienda en abril de 2009, obligan al equilibrio entre los ingresos no provenientes de operaciones de crédito y los gastos no relacionados con la amortización la deuda".

El edil socialista recalcó, no obstante, que "la liquidación del presupuesto municipal de 2009 arroja un déficit del 7,61 por ciento, incumpliendo ambos planes, aún en vigor y vigentes cuando en febrero de este año se procedió a la liquidación".

Al respecto, indicó que "la liquidación evidenció el incumplimiento de los criterios de equilibrio y denunció que, pese a ello, el Ayuntamiento de Valencia ha contratado desde entonces dos operaciones de crédito sin solicitar la autorización previa de la Conselleria, tal como establece la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de las Haciendas Locales y el propio equipo de gobierno ha reconocido en varias ocasiones".

Explicó que se trata de "un crédito de 78 millones para sufragar los proyectos de inversión del consistorio y devolver préstamos que vencen y de otro de 31 millones --nueve para financiar sobrecostes de Tabacalera-, contratados ambos sin haber solicitado ni recibido la conformidad de la administración autonómica".

"FILIBUSTERISMO POLÍTICO"

Ferrer hizo hincapié en que "el Ayuntamiento de Valencia ha mentido, ha burlado la legislación y ha incumplido la ley" y consideró "escandaloso" y un "ejercicio de filibusterismo político" que "el equipo de gobierno del PP haya retrasado la presentación del informe de incumplimiento de los objetivos de equilibrio hasta la Comisión de Economía celebrada esta mañana para poder contratar los créditos, a sabiendas de que estaba contraviniendo la ley".

"La mayoría de los consistorios españoles cumplen los objetivos de equilibrio, pero comportamientos como los del Ayuntamiento de Valencia, burlando la ley, son los que obligan al Gobierno a adoptar medidas restrictivas sobre el crédito de las administraciones locales", insistió el edil, quien recalcó que el consistorio valenciano "ha incumplido los criterios estatales, su propio plan y los requisitos de la ley al no solicitar permiso para endeudarse".

Por último, exigió a la alcaldesa de Valencia que "deje de echar balones fuera para evitar corresponsabilizarse de la crisis económica en la ciudad y en la Comunitat que ella y Camps han generado".