Caja Cantabria espera cerrar para el 14 de junio contrato de integración con CAM, Cajastur y Caja Extremadura

25/05/2010 - 20:03

Las incorporaciones futuras de nuevos socios quedarán condicionadas a aceptar la mutualización de beneficios al cien por cien

SANTANDER/TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Caja Cantabria, CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Cajastur y Caja Extremadura tendrán "previsiblemente" cerrado para el próximo 14 de junio el contrato de integración en el que se desarrollará ya con mayor detalle el protocolo de intenciones suscrito ayer por las cuatro entidades para conformar un SIP (Sistema Institucional de Protección) que se configurará como un banco de nueva creación, con sede en Madrid, y con nombre por determinar.

Ése es el escenario que maneja la entidad cántabra, que mañana miércoles someterá el protocolo de intenciones a su consejo de administración. Después, el próximo paso sería el cierre del contrato de integración (con esa fecha posible de junio) y todavía quedaría por delante recibir el visto bueno para la integración por parte de la asamblea general de la caja, que se celebrará entre septiembre y octubre.

Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente de la entidad, Enrique Ambrosio Orizaola, y el director general, Javier Eraso, quienes se mostraron convencidos de que este acuerdo permitirá a Caja Cantabria consolidarse para "transitar, con esfuerzo pero con tranquilidad, mientras dura la tormenta económica" y tener un "despegue más fuerte" cuando empiece a "amainar".

El acuerdo de integración será efectivo en el momento en que cuente con la aprobación de la asamblea. Pero para que las cuatro cajas lleguen a funcionar como una sola entidad habrá que trabajar "mucho y duro", con "esfuerzos" para introducir "cambios de cultura y organizativos", según comentó Ambrosio. No obstante, subrayó que redundará "en beneficio de todos".

Aunque los responsables de la caja han remitido a una nueva rueda de prensa el jueves, tras la reunión del consejo de administración, para poder dar más detalles de la operación, ya avanzaron algunos de los principios de la integración.

Por ejemplo, explicaron que el Comité de Dirección y el consejo de administración del nuevo banco que crearán las cuatro cajas serán los encargados de aprobar el plan de negocio global, pero dentro de cada zona natural las cuatro entidades serán "plenamente responsables, como hasta ahora", a la hora de desarrollar el plan.

Además, destacaron que, al tratarse de un SIP, por la propia regulación de estos sistemas, la integración sigue abierta a nuevas incorporaciones, pero se establecen unos requisitos para posibles nuevos socios. Así, todo aquel que pretenda incorporarse deberá cumplir una serie de normas, la principal, aceptar la mutualización de beneficios al cien por cien.

En este sentido, el presidente de Caja Cantabria destacó que el grupo "asume como principio" una de las bases fundamentales de la entidad cántabra durante la negociación: esa mutualización de beneficios al cien por cien desde el momento inicial. A su juicio, eso permitirá ahorrar problemas técnicos y costes.

VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN

Pero ésta no será la única ventaja de la integración, puesto que al ganar en tamaño, crecen también las posibilidades de acceder al crédito y a nuevos mercados. Y con ello, en palabras de Ambrosio, se ofrecen "perspectivas" de mejorar la atención a sus clientes en sus mercados naturales y de participar además en otros mercados de España.

Por ejemplo, se podrán ofertar "más créditos, nuevos productos y servicios" y "entrar en negocios" a los que hasta ahora Caja Cantabria no podía acceder por sí sola.

Además, según apuntó Ambrosio, la posibilidad de incrementar el negocio en Cantabria es pequeña. El negocio está en el Mediterráneo, Andalucía o Madrid, y a esos mercados es a los que acudirán juntas las cuatro cajas.

El nuevo grupo nacerá con más de 200 oficinas en Madrid y tiene un "significativo potencial de crecimiento" en el área del Mediterráneo y el Ebro. Y es que, una de las ventajas del grupo es que no existe prácticamente "solapamiento" en sus áreas de actuación, lo cual ofrece más posibilidades al crecimiento futuro y, al mismo tiempo, reduce el impacto en las plantillas.

En este sentido, el presidente de Caja Cantabria aseguró que la reestructuración de plantilla va a ser "mínima" y, en cambio, destacó que se abren a los trabajadores nuevas posibilidades de desarrollo profesional. Lo que no se ha hablado todavía, según dicen, es si habrá un único convenio para las cuatro cajas y si será un convenio de banco o caja. Tampoco hay de momento un plan laboral que concrete el impacto en las plantillas.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Respecto a los órganos de gobierno del nuevo banco, tendrá un Comité de Dirección compuesto por siete personas, mientras que el Consejo de Administración, como ya avanzaron las cuatro entidades, estará formado por doce miembros.

Al presidente y consejero delegado, cargo que asumirán respectivamente Modesto Crespo (actual presidente de Caja Mediterráneo) y Manuel Menéndez (presidente de Cajastur), se suman los vicepresidentes primero, Víctor Bravo (presidente de Caja Extremadura), y segundo, Enrique Ambrosio (presidente de Caja Cantabria).

El consejo se completará con otros seis consejeros más nombrados tres a propuesta de la CAM y otros tres por Cajastur, más dos consejeros independientes. Además, y aunque el protocolo de intenciones recoge únicamente esta composición, podría ser que al final tanto la representación de Caja Cantabria como la de Caja Extremadura fuera mayor.

En cualquier caso, Ambrosio resaltó que la presencia de la entidad cántabra estará "adecuadamente garantizada" en el consejo de administración y los comités que se vayan conformando.

Asimismo, consideró que en la participación que tendrá Caja Cantabria en el SIP (la más baja, del 9 por ciento) la entidad ha "salido bien", porque en términos de activos, depósitos o core capital no tendría ese peso. Lo que se ha valorado principalmente de la entidad cántabra para darle esa representación es la calidad de su gestión, explicó.

La valoración, que ha concluido con un reparto del 40% de participación en el SIP para la CAM, otro tanto para Cajastur, un 11% para Caja Extremadura y el 9% para Caja Cantabria, se encargó a tres entidades, señaló Ambrosio.

Con todo ello, el presidente de Caja Cantabria se mostró convencido de que la entidad "tiene garantizado un futuro mejor que lo han sido sus cien años de historia". No en vano, las cuatro cajas del SIP se sitúan por encima de la media en todos los indicadores que se analicen. Por ejemplo, según apuntó el director general, todas ellas tienen un rating A3 hacia arriba, y "no existe ninguna otra fusión" o SIP que tenga esos niveles de solvencia.

Por ello, en Caja Cantabria están "plenamente satisfechos". Eraso aseguró que "se cumple plenamente el objetivo" marcado al principio de las negociaciones: integrase en un grupo "líder" a nivel nacional; garantizar la identidad, la forma de actuar, la obra social y el pago de tributos en Cantabria; y procurar los mínimos solapamientos.

RELEVOS

Por último, preguntados por el relevo en el consejo si alguno de los consejeros cesara en su caja de origen, los responsables de Caja Cantabria recalcaron que los nombramientos son irrevocables pero, al mismo tiempo, Eraso matizó que hay "mecanismos" para que también cesara en su caso en los órganos del banco.

Ambrosio, por su parte, confió en que las personas tienen "suficiente sentido común" para actuar en consecuencia en una circunstancia de ese tipo. Según dijo, él no sabe si seguirá siendo presidente de Caja Cantabria por ejemplo "en enero", pero no se le pasaría "por la cabeza" seguir como vicepresidente del nuevo banco si ya no representara a Caja Cantabria. Es más, le "molesta" pensar que alguien pueda llegar a pensarlo.