Asociaciones de padres y abuelos aplauden la Ley de Custodia Compartida y piden su desarrollo en el ámbito estatal

25/05/2010 - 20:16

Varias asociaciones de padres y abuelos afectados por la nueva Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura en la convivencia de los padres (Ley de custodia compartida) han explicado hoy a los diputados de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón las mejoras con que contarán en un plazo de tres meses, tras la aprobación en esta cámara de la Ley pionera en España y han confiado en que la normativa se desarrolle en el resto del país.

ZARAGOZA, 25 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la Asociación Padres Aragoneses en Acción, la Asociación de Abuelos por la Custodia Compartida (ASACCO) y la Asociación Nacional de Abuelos Separados de sus Nietos han agradecido a los parlamentarios aragoneses el impulso dado hacia la custodia compartida y, asimismo, han pedido que se amplíe el marco legal al ámbito estatal para evitar problemas con comunidades donde aún no se ha regulado esta cuestión.

Así, en primer lugar, el presidente de la Asociación de Padres Aragoneses en Acción, Miguel Cisneros, acompañado por la letrada y miembro honorífico de la asociación, Carmen Tobías, y Teresa Artigas, una de las abuelas integradas en el colectivo, ha insistido en que la nueva ley --ratificada en pleno el pasado día 20 de mayo-- "corrige un desequilibrio evidente que había que cambiar, ya que en el noventa por ciento de los casos de ruptura se otorga la custodia a la madre".

Una ley que, dado que es novedosa en el marco estatal y autonómico, "todavía no tiene jurisprudencia y no hay algo en lo que basarnos", han señalado, para reclamar la creación de una comisión de seguimiento para comprobar la aplicación de la ley y el volumen de aceptación entre los jueces.

Asimismo, tanto Cisneros como Artigas han incidido en que se modifique el Código Civil, para que la aplicación de la ley sea de carácter estatal, y que se desarrolle una ley de mediación y arbitraje.

En segundo lugar, miembros de la Asociación de Abuelos por la Custodia Compartida (ASACCO) y de la Asociación Nacional de Abuelos Separados de sus Nietos han agradecido a los diputados "el proyecto tan ambicioso emprendido" y han reiterado que se debe extender esta legislación al resto de España. Ángel Hernández y María Pilar Artigot han hecho llegar hasta las Cortes de Aragón su agradecimiento y han explicado que "la custodia compartida es siempre por el bien del menor".

Los miembros de ASACCO han argumentado que "los hijos se encuentran más adaptados cuando ambos progenitores se implican de la misma manera en su vida". Artigot ha reseñado que "los abuelos y el resto de familiares sufren con la separación, al igual que el niño que no puede ver a una parte de su familia", al tiempo que han defendido las ventajas de la custodia compartida y han pedido no favorecer a uno u otro progenitor, si no pensar siempre en el bien del menor.

DEFENSA DE LOS HIJOS

Desde el PSOE, la diputada Ana Cristina Vera ha asegurado que la nueva ley "ayudará a resolver cuestiones que implican gran conflictividad y el tiempo será quien fije si está bien regulada la custodia compartida". En este sentido, ha agradecido las intervenciones de los colectivos y ha recordado el espíritu con que el PSOE perfiló esta ley, "el interés y la defensa de los hijos, puesto que son quienes más sufren con la ruptura de los padres".

La portavoz del PP en la Comisión de Peticiones, Yolanda Vallés, ha coincidido en que será el tiempo "el que nos diga si funciona o no esta ley, como sucedió con la Ley de violencia de género, que tras su aprobación se modificó en tres ocasiones". Asimismo, ha asegurado sentirse orgullosa por "haber regulado la custodia compartida" y ha apuntado a un trabajo de su formación el que se normalice a nivel nacional.

De "legislación de éxito" ha valorado la diputada del PAR, María Herrero, la Ley de Igualdad en las Relaciones Familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, que obtuvo el respaldo de "66 de 67 diputados".

"Cada uno tiene su campo de trabajo, y lo que Aragón ha hecho ha sido trabajar", ha agregado Herrero sobre la petición de regular en ámbito estatal. A este respecto, ha valorado que "hemos sido sumamente solidarios con el resto y esta ley es una punta de lanza que estoy convencida de que cambiará la legislación en aquellas comunidades donde se puede".

"MUY SATISFECHOS Y ORGULLOSOS"

Por otra parte, el portavoz de CHA en esta comisión, Chesús Bernal, ha reiterado que los diputados están "muy satisfechos y muy orgullosos de haber desarrollado esta ley", en aras de una mejora en el bienestar del menor, en la vinculación con hermanos, abuelos y otros familiares y allegados y, sobre todo, por la mediación familiar.

Asimismo, ha recordado que "se ha introducido un régimen transitorio provisional que acelerará la remisión de un proyecto de ley de mediación". Por último, se ha manifestado en la misma línea que el PAR al afirmar que "no es función de este parlamento vigilar lo que hacen otras comunidades, y estoy orgulloso y satisfecho de haber empleado los instrumentos del derecho foral para legislar".

Previamente, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha agradecido la intervención de los ponentes y ha dicho suscribir todo lo expuesto por las cinco personas. Además, ha reiterado los motivos por los que la formación se abstuvo en la votación de la nueva norma.

"Nuestro planteamiento siempre ha sido modificar el Código Civil, y a partir de ahí, se podrán producir esas modificaciones que se reclaman". Asimismo, ha apuntado a que "falta una solución para resolver la problemática entre distintas comunidades con legislación distinta sobre custodia del menor", y ha defendido la creación de una comisión de seguimiento.