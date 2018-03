PSOE Badajoz dice que los ajustes no afectan al consistorio porque "según el PP hay 37 millones" en tesorería

25/05/2010 - 20:21

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Celestino Vegas, afirmó que los ajustes económicos planteados en el decreto que limita el acceso al crédito de los consistorios "no van a afectar" al consistorio pacense porque "según el PP hay 37 millones de euros de remanente de tesorería" y "tiene unas arcas boyantes".

El portavoz socialista dice que "no entiende por qué se preocupa tanto" el portavoz del equipo de gobierno local, Francisco Fragoso, quien esta mañana en rueda de prensa preguntaba por qué el decreto del Gobierno da el mismo trato en el acceso a los créditos a los consistorios saneados que a los que han derrochado.

Celestino Vegas señaló en un comunicado de prensa que "Fragoso está totalmente desacreditado para hacer una crítica a las medidas del Real Decreto porque no ha aprobado todavía el presupuesto municipal de 2010".

Además, el portavoz socialista dijo que "es una contradicción decir que el ayuntamiento tiene las cuentas saneadas y tardar cinco meses en presentar el presupuesto".

Vegas consideró que las medidas gubernamentales "no le van a afectar al ayuntamiento porque aquí, que no se olvide nadie, según el PP, hay 37 millones de remanente de tesorería", una "afirmación" que Vegas dice no compartir y pregunta "por qué se preocupan tanto por no poder pedir un préstamo" en el seno del equipo de gobierno local.

El portavoz del PSOE en el ayuntamiento indicó que "si fuera verdad el remanente ya se deberían estar gastando ese dinero en inversiones y en empleo para la ciudad" y añade que "si hay 37 millones que se los gasten, y si no que lo digan, que reconozcan que han hecho una gestión fatal de la economía municipal en los últimos quince años".