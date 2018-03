El Ayuntamiento inaugura la plaza 25 de mayo sin hacer referencia en la placa a la palabra 'fascista'

25/05/2010 - 20:35

El Ayuntamiento de Alicante cambió hoy el nombre de la plaza del Mercado por el de plaza '25 de mayo' en recuerdo de las 300 personas que murieron el 25 de mayo de 1938 en un bombardeo durante la Guerra Civil, si bien, finalmente, la placa explicativa de la plaza no incluye el término 'fascista' en su texto.

ALICANTE, 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, asistió hoy al acto de cambio de nombre de esta céntrica plaza, donde explicó que el consistorio no incluirá la palabra 'fascista' en el texto de la placa explicativa, puesto que no quiere "herir sensibilidades".

No obstante, en el discurso pronunciado durante el acto, la primera edil alicantina hizo referencia a que la aviación "fascista" fue la que bombardeó el Mercado Central en 1938, bombardeo que calificó como "uno de los más sangrientos de la Guerra Civil".

En este sentido, preguntada por los periodistas tras el acto, Sonia Castedo manifestó que "claro que fue un bombardeo fascista", si bien reiteró su intención de que "el reconocimiento sea a las víctimas civiles que hubo en la ciudad de Alicante".

Por ello, la alcaldesa se mostró partidaria de que "no haya nada político, ninguna influencia que pueda enturbiar lo más mínimo ese reconocimiento", por lo que indicó que en la placa explicativa, que en estos momentos se está realizando, no aparecerá la palabra 'fascista'.

"Memoria histórica es memoria histórica; todo es memoria histórica, lo que gusta y lo que no gusta, pero si estamos de alguna manera trabajando para intentar olvidar sobre todo aquello que no nos gusta, olvidemos todo lo que no nos gusta", continuó la alcaldesa.

Respecto al texto pronunciado durante el acto, Castedo comentó que leyó "la historia tal cual está escrita" y, en este sentido, añadió que ni quiere, ni puede, ni tiene "ninguna intención de cambiarla".

"Creo que hay cosas que es preferible olvidar y aquello que pueda herir alguna otra sensibilidad, por qué vamos a provocarlo", opinó la primera edil, quien añadió que hay que "empezar a caminar todos juntos".

Por otro lado, Sonia Castedo destacó que la plaza '25 de mayo' contará con un monumento en recuerdo y reconocimiento de todos los fallecidos por el bombardeo.