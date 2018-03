Anticorrupción pide a Pedreira que mantenga imputada a la mujer de Bárcenas

Agencias 25/05/2010 - 20:48 Comentarios

Enlaces relacionados Pedreira levanta la imputación a la mujer de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que mantenga la imputación de Rosalía Iglesias, esposa del ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas, y que deje sin efecto el sobreseimiento de la causa respecto a ella.

Así lo solicita la Fiscalía en el recurso de apelación que ha presentado contra el auto en el que Pedreira acordó el pasado día 6 levantar la imputación de Iglesias, acusada de un supuesto delito fiscal.

El Ministerio Público alega que en este momento "no existen" datos que permitan afirmar, como argumentó el magistrado, que "no puede deducirse de la prueba aportada, ni de la declaración de Rosalía Iglesias, que tenga responsabilidades penales".

Por el contrario, el fiscal entiende que con los datos que obran en poder del TSJM no es posible adoptar una decisión sobre la existencia o no de responsabilidad penal de Iglesias, por lo que su imputación debería mantenerse, al menos hasta que se reciban las diligencias practicadas por el Tribunal Supremo (TS) en la causa que afectaba a Bárcenas y al ex diputado del PP Jesús Merino.

Sobreseimiento parcial

En el auto que levantó la imputación a Iglesias, Pedreira ya indicaba que se trataba de "un sobreseimiento parcial y provisional" hasta que el Supremo, una vez notificada la renuncia a sus escaños de Bárcenas y Merino, remitiera el contenido de las diligencias practicadas al TSJM.

En este sentido, la Fiscalía entiende que la causa del TS "sí ha de contener datos precisos para valorar la conducta de la imputada", incluyendo la declaración de Bárcenas en sede judicial, lo que a su juicio corrobora la pertinencia de comprobar el material reunido por el alto tribunal durante un año de investigación antes de adoptar una decisión de fondo sobre la imputación de Iglesias.

El pasado 21 de abril, Rosalía Iglesias declaró ante el juez Pedreira que la "gestión económica" del matrimonio "la llevaba su marido" y que no sabía nada de las operaciones financieras con las que había incrementado su patrimonio en los últimos años.

El fiscal sostiene, sin embargo, que la Administración Tributaria no concretó la liquidación de la deuda del matrimonio, ya que la misma debía de resultar de la instrucción, y que para valorar los datos sobre la declaración conjunta de IRPF de Bárcenas y su esposa es necesario deslindar la responsabilidad penal de cada uno de ellos.

Ingresos no justificados

Además, el recurso subraya que la documentación aportada por la defensa incluye una referencia a la supuesta aparición de ingresos no justificados en la declaración de la renta del matrimonio en el ejercicio correspondiente a 2007 y unos rendimientos financieros de Rosalía Iglesias.

Por este motivo, el fiscal solicita a Pedreira que espere a recibir los autos del TS o que acuerde la práctica de las diligencias solicitadas por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el 'caso Gürtel'.

Esta asociación pidió el mes pasado al magistrado instructor que se investigaran varias cuentas bancarias de la mujer del ex senador del PP para averiguar si se recibieron ingresos o se hicieron transferencias desde las mismas y quiénes realizaron esas operaciones.