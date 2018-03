Caixa Penedès constata que un SIP es una de las opciones que tiene más avanzadas

Caixa Penedès consideró hoy que formar parte de un nuevo SIP es la opción "más avanzada" que tiene sobre la mesa, si bien fuentes de la caja no confirmaron los nombres de las entidades con las que estarían manteniendo negociaciones.

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que CajaMurcia, CajaGranada, Sa Nostra y Caixa Penedès, las cuatro cajas descolgadas de las conversaciones de Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura --que junto a CAM acordaron integrarse mediante una 'fusión fría'-- están manteniendo conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en torno a la constitución de un nuevo Sistema Integrado de Protección (SIP) o 'fusión fría'.

Las cuatro cajas "tienen un tamaño muy dimensionado, son muy parecidas entre sí y tienen arraigo regional", señalaron las mismas fuentes.

La unión de estas cuatro entidades podría convertirlas en la cuarta o quinta entidad por volumen de negocio, con más de 100.000 millones de euros, o la sexta o séptima entidad por volumen de activos, con unos 80.000 millones. Además concentrarían su actividad en la zona de Levante y Madrid, según las fuentes consultadas.

Desde Caixa Penedès insistieron hoy en que todavía no se ha tomado ninguna decisión. A finales de abril, su consejo de administración acordó la suspensión definitiva del proceso de fusión iniciado el 25 de noviembre de 2009 con Caixa Laietana, la entidad que junto a Caixa Girona --con La Caixa al margen-- siguen solas tras la reordenación del mapa de cajas catalán.

Fuentes de Penedès explicaron entonces que el proceso estaba "congelado, pero no roto", con lo que la entidad que dirige Ricard Pagès no cerraba la puerta a volver a hablar en un futuro. Sin embargo, esta opción estaría sobre la mesa, pero no es prioritaria.