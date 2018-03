El vicepresidente del Santander niega conocer los detalles del patrocinio a los cursos de Garzón

El juez Baltasar Garzón.

El vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, negó hoy ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena conocer ningún detalle del patrocinio que la entidad prestó a unos cursos dirigidos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006.

El directivo prestó hoy declaración durante apenas media hora en calidad de testigo por la causa que se dirige en el Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de prevaricación y cohecho cometidos en relación con los cobros que pudo obtener por organizar los citados cursos.

A preguntas del juez instructor y de la Fiscalía (que no acusa en este procedimiento) Sáenz insistió en que por su alta responsabilidad en la entidad él no se ocupa de los asuntos de patrocinio de actividades, que no llegan al Consejo de Administración. Agregó que ni siquiera sabía que el juez Garzón fuera el encargado de organizarlos o si el presidente Emilio Botín acudió a estos encuentros.

Plena disponibilidad

Argumentó que el responsable del banco en Estados Unidos por entonces, Gonzalo de las Heras, tenía plena disponibilidad sobre unos 500.000 dólares para patrocinar las actividades que estimara convenientes.

Sáenz también fue preguntado como responsable por entonces de Cepsa, que estaba participada en un 35,9 por ciento por el Santander, por el donativo de 100.000 dólares que pudo prestar la compañía para unas conferencias sobre terrorismo que Garzón organizó ese mismo año en el Centro de Derecho y Seguridad de la ciudad estadounidense. No supo aportar ningún detalle al respecto, alegando los mismos motivos.

No obstante, al término de la declaración, el abogado de Garzón, el ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, negó que su cliente pidiera directamente dinero a la compañía de carburos para financiar sus conferencias en el centro de leyes neoyorquino.

Presupuesto y donativo

Sí reconoció, no obstante, que Garzón hizo llegar al presidente de la compañía, Carlos Pérez de Bricio, una carta en la que la directora del centro, Karen Greenberg, ponía en conocimiento de la empresa española el proyecto de conferencias y su presupuesto, y que Cepsa finalmente aportó un donativo de 100.000 dólares.

La declaración de Sáenz se ha producido apenas una semana después de que fuera interrogado en esta causa, también como testigo, el propio presidente del Santander, Emilio Botín, quien aseguró ante el magistrado instructor del Supremo que su entidad bancaria "jamás" entregó dinero a Garzón por dirigir los cursos ni trató ninguna cuestión económica con él, ya que las conversaciones sobre el patrocinio se mantuvieron entre la Universidad y el director del Santander en Estados Unidos, que en esos momentos era Gonzalo de las Heras.

Los letrados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, sostienen sin embargo que Garzón gestionó y obtuvo 302.000 dólares del Banco Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija y relacionan los cobros con el archivo por su parte, tras su regreso a la Audiencia Nacional, de una querella que se había presentado contra Botín y otros directivos de la entidad por el caso denominado "caso de las cesiones de crédito".

Por lo que se refiere a Cepsa, Mazón y Panea consideran que los 100.000 dólares que han sido reconocidos por la compañía de carburos como donación para las conferencias suponen una "cuantía sustancialmente coincidente" con los honorarios percibidos por el querellado en el periodo de marzo a diciembre de 2005.

Las declaraciones de testigos proseguirán el próximo 2 de junio con el interrogatorio al ex presidente de CEPSA Carlos Pérez de Bricio y el 10 de junio con la comparecencia de la directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos, Laura Turégano.