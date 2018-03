Pizarro supone que el SIP de la CAM "será bueno" y advierte de que las 'fusiones frías' son "mecanismos complejos"

El presidente de la Fundación Ibercaja, Manuel Pizarro, afirmó hoy que supone que la integración de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en un Sistema Institucional de Protección (SIP) "será buena" si lo han "elegido" las partes, aunque advirtió de que las denominadas 'fusiones frías' son "un mecanismo un poco complejo". No obstante, señaló que hay que ver estas operaciones "con perspectiva" para evaluar su funcionamiento.

Pizarro se pronunció así en declaraciones a los periodistas antes de impartir en Valencia la conferencia 'Crisis económica y reforma de las cajas de ahorros', en un acto organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU con el que inaugura el Foro de Empresa.

Preguntado por la integración de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, destacó que tiene "un gran afecto" a la CAM, por lo que le deseó "que le vaya muy bien", al tiempo que subrayó que Cajastur es "una gran caja". "Ha elegido la mejor compañía", agregó.

En su opinión, cada caja "tiene que encontrar su sitio en el mercado" y "tomar su camino" para "poder sobrevivir en medio de la crisis y dar servicio" a las regiones donde se encuentran. "La decisión es de ellos, los demás no podemos decir nada", dijo.

Pizarro recalcó que "las fusiones hay que verlas con perspectiva" e insistió en que son las cajas las que deben "elegir su camino". "Cuando lo han elegido, supongo que será bueno", subrayó.

Además, aseguró que conoce el funcionamiento de las cuatro cajas que se integran en este SIP y respecto a las entidades que acompañarán a CAM, señaló: "Caja Asturias es una gran caja, lo ha hecho muy bien; Caja Extremadura también es una caja que está fenomenal, y en el caso de Caja Cantabria, sucede igual".

Así, deseó que "a través de un mecanismo un poco complejo, como son las 'fusiones frías', ganen en dimensión, abaraten costes --que es de lo que se trata, apostilló-- y den servicio en un momento en que los tipos están muy bajos, con lo cual el margen es muy pequeño" y remarcó que, en definitiva, el objetivo es "encontrar los instrumentos necesarios para poder competir".

Preguntado por las críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) al sistema financiero español, Pizarro argumentó que "las crisis son oportunidades y hay que verlas así; oportunidades de ajustar, de ganar la dimensión adecuada, para que así, el que ha hecho las cosas bien, las haga mejor y el que no las haya hecho bien, que salga y deje hueco al que lo hace mejor". "Son momentos siempre convulsos donde se pone a prueba absolutamente todo", resumió.

"EL FMI PIDE GASTAR MENOS"

Pizarro precisó que "el Fondo Monetario Internacional lo que pide es gastar menos de lo que se gana", es decir, "mirar hasta el último euro e intentar competir más en un mundo global". "No es que diga nada el FMI que no lleve diciendo toda la vida, si dijera otra cosa me extrañaría", comentó.

Sobre la sugerencia del organismo internacional de que se lleve a cabo un proceso de fusiones de las cajas españolas, Pizarro explicó que "lleva toda la vida así" y que la crisis únicamente "acelera" este proceso. "Cuando llegué al mercado había unas 50 cajas y se venía de 80. La propia CAM venía de una fusión de 17 cajas", indicó el economista, quien señaló que las fusiones son "un proceso de consolidación" que se produce "en todos los mercados".

"Hace 20 años había siete grandes bancos, hoy se han reducido", agregó Pizarro, quien apuntó que "en el mercado de la distribución pasa lo mismo y en el mercado financiero también". "Lo importante es que eso se haga ordenadamente, que no peligren los intereses de los depositantes y que se salvaguarde el sistema de cajas", concluyó.