Roland Garros: Nadal y Henin debutan sin apuros, Roddick sufre y Safina cae

AFP 25/05/2010 - 21:39

El español Rafa Nadal y la belga Justine Henin, cuatro veces campeones de Roland Garros, debutaron este año en el torneo parisino con victorias tranquilas, mientras que el estadounidense Andy Roddick sufrió para ganar en cinco sets y la rusa Dinara Safina quedó eliminada.

Ese último partido fue la gran sorpresa del día, ya que la novena cabeza de serie y finalista de las dos últimas ediciones dijo adiós ante la veterana japonesa Kimiko Date, de casi 40 años y que se impuso por 3-6, 6-4, 7-5, para convertirse en la segunda de más edad en ganar un partido en el torneo.

El manacorí, de 23 años y N.2 del mundo, venció al joven francés Gianni Mina (655º ATP), de apenas 18 años, por un triple 6-2, y admitió haber jugado "con ansiedad" y a un nivel más bajo de lo esperado.

"He jugado mal. He cometido más errores de lo habitual, he cometido fallos que no venía haciendo. Ahora hay que serenarse, no creo que haya problemas para conseguirlo", comentó tras su clasificación, admitiendo haberse sentido "nervioso" por el regreso a París.

Roddick (N.6), por su parte, derrotó al finlandés Jarkko Nieminen en un duro encuentro que se decidió a cinco sets, por 6-2, 4-6, 4-6 y 7-6 (7/4), mientras que el español Fernando Verdasco (N.7) se impuso con autoridad en tres mangas (6-4, 6-2 y 6-2) al ruso Igor Kunitsyn.

En cuanto a Ferrer, noveno cabeza de serie, se paseó en su partido ante el francés David Guez, llegado gracias a una 'wild-card' de la organización, en tres mangas, por 6-1, 6-3 y 6-1.

"Sólo pienso en el jueves, en el siguiente partido. Yo siempre voy paso a paso, así que no pienso ni en una final española, ni en nada más, sólo en ganar el partido de la segunda ronda", comentó tras el encuentro.

Peor suerte corrieron los argentinos, Juan Mónaco (N.26) y Eduardo Schwank, eliminados a manos de eslovenos, Grega Zemlja y Blaz Kavcic, respectivamente. Mónaco cayó por 7-6 (8/6), 3-6, 5-7 y 6-3, y Schwank sufrió un "golpe de calor" que le obligó a abandonar con un marcador de 3-6, 6-3, 7-5 y 4-0.

En cambio, el marplatense Horacio Zeballos siguió adelante tras eliminar con muchas dificultades a otro 'outsider', el austriaco Martin Fischer, por 7-6 (8/6), 6-7 (8/10), 1-6, 4-6 y 8-6, y se medirá nada menos que con Nadal.

Por su parte, el uruguayo Pablo Cuevas no pudo con el español Juan Carlos Ferrero, que ganó por 6-4, 6-3 y 6-1.

En el cuadro femenino, Henin N.22, batió a la búlgara Tsvetana Pironkova, por 6-4 y 6-3 en su regreso al certamen tras el parón en su carrera de un año y medio.

Cayendo la noche, la rusa Maria Sharapova, ex número uno mundial y duodécima cabeza de serie de la prueba parisina, clasificó sin problemas para la segunda ronda tras imponerse por 6-3 y 6-2 a su compatriota Ksenia Pervak.

Su próxima rival será la belga Kirsten Flipkens, que se impuso a la japonesa Ayumi Morita por 6-1 y 6-4.

El miércoles, en el court central Philippe Chatrier, el defensor del título y número uno mundial, el suizo Roger Federer, "recibe" al colombiano Alejandro Falla, mientras Venus Williams abre el juego en el mismo escenario frente a la española Arantxa Parra.

Con la jornada de este martes se cerró la primera ronda de la segunda cita anual del Grand Slam, que el miércoles comenzará ya su segunda etapa (treintaidosavos).