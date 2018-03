El Ayuntamiento de Teruel aprueba la cesión de la Iglesia de San Miguel a la comunidad rumana de la ciudad

29/06/2010 - 15:45

El Ayuntamiento de Teruel, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado hoy la cesión en uso de la Iglesia de San Miguel a la Asociación Rumano-Española de San Nichifor el Confesor de la capital turolense. La iglesia, que ya se encuentra fuera de culto, presenta serias deficiencias que deberán ser restauradas por la Asociación. La propuesta, ha contado con la abstención de los grupos de la oposición, Partido Popular y Chunta Aragonesista.

TERUEL, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, ha explicado a los medios de comunicación que "hace un año, un informe de los técnicos desvelaban los desperfectos" del edificio y que, en su momento ocasionó pequeñas reparaciones por parte del consistorio. Ahora y, con la cesión que hoy se ha aprobado, la Asociación Rumano- Española de San Nichifor el Confesor se encargará de "la reparación del edificio y de todos los desperfectos que pueda tener".

Ferrer ha reconocido que no entiende la postura de la oposición que, según el alcalde "dicen que no hay garantías de que la Asociación vaya a llevar a cabo la reforma". En este sentido, ha apuntado que "si no hacen la restauración, el edificio volverá al Ayuntamiento tal y como está".

Además, ha apuntado que la Asociación pidió la cesión en uso de estas instalaciones porque de esta forma, "podrán pedir subvenciones al Gobierno rumano y a la Unión Europea". Asimismo, "el cónsul rumano se ha comprometido en el Ayuntamiento de Teruel a que ellos buscarán las subvenciones necesarias".

En cuanto a los plazos, Miguel Ferrer ha explicado que la Asociación dispone de un mes para encargar el proyecto de las obras y mejoras que habrá que realizar, después de un año para realizarlo y otros 10 años para ejecutar las los trabajos. Aún así, Ferrer ha recordado que los trámites no son sencillos porque "debe pasar por la Comisión de Patrimonio y por la Gerencia de Urbanismo", pero "ellos tienen la intención de acometer las obras cuanto antes".

Según ha recordado el alcalde, la Iglesia de San Miguel lleva 40 años sin uso y "no teníamos ningún uso determinado para ella", actualmente. Por eso, al recibir la solicitud de esta asociación se decidió cedérsela en uso que, hasta ahora celebra sus ritos religiosos en la Iglesia de San Nicolás de Bari.