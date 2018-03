Aréstegui acusa al PSOE de "no haber invertido un euro en carreteras desde 2004"

29/06/2010 - 15:53

El diputado regional y presidente del PP de Avilés Joaquín Aréstegui acusó hoy al PSOE de "no haber invertido un euro en carreteras" en el concejo desde 2004. En rueda de prensa presentó las respuestas que el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, le hizo a cuatro preguntas sobre otros tantos proyectos viales que están pendientes. Tras analizarlas aseguró que "va a haber un nuevo apagón económico y Avilés volverá a quedar incomunicada".

AVILÉS/OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

Salvo el de los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) ninguno de los otros proyectos ha pasado del trámite administrativo. Y en ese caso "ellos mismos reconocen que se están realizando un rendimiento más bajo de lo esperado", dijo Aréstegui, que señaló que "el presupuesto actual es de seis millones de euros, una cuarta parte del total. Y de eso, a mediados del ejercicio, sólo se ha ejecutado un 20%".

La Autovía de Avilés a Llanera es otro de los temas por los que preguntó Aréstegui. "Tiene un estudio informativo aprobado hace cinco meses, pero sin presupuesto", dijo. También están pendientes los accesos a La Carriona, "que está en fase de papeles y espera la modificación del PGOU de Avilés", afirmó.

Por último está la Ronda Norte, que "es un cachondeo", según el diputado popular. "Se nos dice que están en el inicio de los trámites, lo que significa que no se va a licitar en esta legislatura, que es lo que nos vendió Areces", indicó Aréstegui. En este sentido, señaló que "el PSOE se ha mostrado incapaz de hacer ninguna de estas infraestructuras, sólo ha servido para fabricar excusas. En once años no son capaces de construir una carretera, pero en una legislatura sí ha demostrado que es capaz de destruir un país".