'Aroa' estudia impugnar los presupuestos de Castilleja por "omitir" créditos para el pago íntegro de la deuda

29/06/2010 - 16:00

Enlaces relacionados El SPB estudia impugnar contrataciones para el Sepei de Diputación al recurrir al SAE y una bolsa de empleo (5/06)

La constructora 'Aroa S.L.' estudia la posible impugnación de los presupuestos generales aprobados hoy por el pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), gobernado por Carmelo Ceba (PSOE), al "omitir" dicho documento el crédito necesario para el pago íntegro de la deuda de 555.887,37 euros contraída con la empresa por la edificación de la casa consistorial y varios viales, advirtiendo la compañía que la amortización de dicha deuda constituye una "obligación exigible" merced a una sentencia firme fechada el 30 de Septiembre de 2009.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Si bien el proyecto presupuestario elevado hoy a debate en el pleno del Ayuntamiento contempla una "consignación" de más de 70.000 euros destinada a saldar parte de la deuda que la Administración local arrastra con la constructora 'Aroa S.L.', cuyo director gerente abandonó el sábado la acampada que mantenía a las puertas del Consistorio desde 46 días atrás, la empresa advirtió en un comunicado de que la amortización de la deuda mediante "anualidades consecutivas" o un "pago fraccionado" ya fue ofertada por el Gobierno municipal socialista, a cuenta de la asfixia económica que sufren las arcas municipales.

En ese sentido, 'Aroa S.L.' señaló que la aceptación de este "pago fraccionado" de la deuda de 555.887,37 euros implicaría su resolución mediante "mensualidades" de 6.000 euros a lo largo de "diez años" pese a que figura una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a cumplir sus compromisos de pago. Tal fórmula, según la empresa, supondrá la amortización de la deuda "en 22 años" cuando la Ley obliga al Consistorio a consumar el pago en un periodo máximo de 60 días tras finalizar su ejecución. Y es que, según la empresa, la Justicia ha esperado 12 años hasta emitir una sentencia firme y el Ayuntamiento demoraría otros diez años el pago íntegro de la deuda.

Al respecto, la constructora lamentó que el Gobierno municipal socialista reconozca la "crisis" económica que sufre el Ayuntamiento pero, al tiempo, eleve también al pleno una operación de préstamo a largo plazo "que dicen destinar a inversiones". En ese sentido, la empresa advirtió de que entre las "inversiones" por la que se impulsa dicha operación, figuran "el pago de obras ya ejecutadas, tales como la climatización del Ayuntamiento". "No podría entender igualmente como inversión la construcción de la casa consistorial que hoy adeudan", cuestionó retóricamente la empresa.

Dado el caso, 'Aroa S.L.' anunció que sopesa impugnar los presupuestos "por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles al Ayuntamiento en virtud de la sentencia existente".

EL CONFLICTO DE 'AROA'

Seis ayuntamientos de la provincia de Sevilla adeudan más de seis millones de euros a esta constructora, incluyendo el Consistorio aljarafeño de Castilleja de Guzmán con una deuda de 555.887,37 euros. Entre los proyectos ejecutados por la empresa y aún pendientes de cobro figurarían, desde 1998, la construcción de la casa consistorial y algunos viarios en Castilleja de Guzmán. A tal efecto, la empresa declinó en su momento una oferta del Consistorio para postergar "diez años" la amortización de esta deuda de 555.887,37 euros.

No obstante, el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), había advertido en declaraciones a Europa Press de que estas obras fueron encargadas "hace 14 años" por el alcalde independiente que gobernaba entonces y que esta persona alega, de su lado, que en aquellos tiempos el Ayuntamiento acordó verbalmente determinadas permutas para resarcir el pago de estos proyectos y que la empresa goza de la titularidad de "once locales comerciales sin abrir" en pleno centro de la localidad.

Además, advirtió de que las administraciones públicas han librado ya "cerca de 500.000 euros" para subsanar las deficiencias arquitectónicas de los desarrollos urbanísticos promovidos o ejecutados por 'Aroa S.L'. La empresa, no obstante, defiende que las obras contratadas por el anterior Gobierno municipal independiente fueron abonadas, que no ostenta la titularidad de ningún local y que no ha recibido reclamación alguna por deficiencias arquitectónicas en las obras ejecutadas.