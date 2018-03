Arenas constata una coincidencia general con Griñán en materia de cajas y califica como "positiva" la reunión

29/06/2010 - 16:01

Dice intuir que el Banco de España aceptará la oferta conjunta de Unicaja y Cajasol por CajaSur, respaldada por PP-A y Junta

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Javier Arenas, constató hoy una coincidencia general en materia de cajas de ahorro con el líder del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, después de que ambos mantuvieran una reunión para abordar esta cuestión, que duró aproximadamente 45 minutos y que fue calificada por el líder de los 'populares' andaluces como "positiva y cordial".

En rueda de prensa, Arenas indicó que entre las coincidencias con el presidente de la Junta se encuentran que las cajas queden fuera de la "batalla político-partidista", la necesidad de que Andalucía cuente con entidades financieras "sólidas y solventes"; la despolitización de las cajas; que los procesos de fusión estén acompañados del "consenso social", y que desde la política no se dirijan a los consejos de administración, mostrándose siempre un "escrupuloso respeto" a cada una de las decisiones adoptadas.

Arenas, que consideró que este tipo de acuerdos dan "confianza" a la ciudadanía, dijo alegrarse de haber mantenido el encuentro con Griñán, aunque consideró que debería haberse producido antes y que de haber sido así, "quizás las cosas habrían ido de otra manera". Asimismo, avanzó que los contactos seguirán y que serán el consejero de Economía, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila, y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, los encargados de proseguir el diálogo, para el que no quiso fijar un horizonte temporal límite.

Respecto a la "gran caja", el presidente del PP-A dijo no haber dedicado "ni un minuto" a esta cuestión, "que no ha salido a relucir". "Hay que ir paso a paso y sin precipitarse", destacó el presidente del PP-A, quien añadió que es lo más prudente en estos momentos "cuando no conocemos el futuro de CajaSur y CajaGranada está en un proceso para alcanzar un SIP". No obstante, apuntó que las cajas pequeñas aisladas "no tienen futuro".

CONFIRMA UNA OFERTA CONJUNTA DE UNICAJA Y CAJASOL

Sobre la puja por la entidad cordobesa CajaSur, tras la intervención del Banco de España, Arenas confirmó que Unicaja y Cajasol han decido presentar una oferta conjunta y que tanto él como el presidente de la Junta apoyan esta opción. "Intuyo que el Banco de España la aceptará", apuntó el máximo dirigente del PP andaluz.

Asimismo, dijo que serán los servicios jurídicos y financieros de las distintas entidades quien estudien la mejor fórmula para su presentación. Al hilo de ello, confesó que en este momento su mayor preocupación radica en los trabajadores de Córdoba y en que la entidad resultante esté vinculada a la economía de la provincia cordobesa.

De otro lado, Arenas apuntó que "es más que probable" que existan conversaciones entre Unicaja y Cajasol sobre una posible fusión entre ambas entidades pero que él no tiene constancia de que eso sea así.

Por último, sobre CajaGranada el presidente del PP-A dijo respetar "al cien por cien" la decisión tomada por el consejo de administración y que, según destacó, se alcanzó por "abrumadora mayoría". "CajaGranada sólo tenía una alternativa que era la SIP con otras tres entidades y apostó por ella. Ya veremos cuáles son las otras ofertas que llegan", precisó Arenas, quien dijo que no le va a dar ninguna "directriz política" a esta entidad, como a ninguna otra.

Al hilo de ello, confesó haber visto en el presidente de la Junta "el mismo respeto" que él tiene hacia la decisión que finalmente adopte la entidad granadina.