Más de 100 entidades avalan la concesión del Premio Príncipe de Asturias al Certamen de Bandas de Valencia

29/06/2010 - 16:08

El encuentro aumenta los premios hasta 60.000 euros y Crespo anuncia una reunión con la grandes agrupaciones de cara a la próxima edición

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de entidades de todo el mundo avalan la concesión del Premio Príncipe de Asturias 2011 al Certamen de Bandas de Valencia, coincidiendo con el 125 aniversario de este tradicional encuentro, según anunció hoy el concejal de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia, Félix Crespo, durante la presentación del evento.

La candidatura ha sido presentada a propuesta del prestigioso Berklee College of Music, de la ciudad de Boston (Estados Unidos), que promueve en Valencia la construcción de la Torre de la Música. En estos momentos, ya son alrededor de 130 entidades las que apoyan la candidatura al Príncipe de Asturias de un Festival Internacional de Bandas "cuya repercusión llega mucho más allá de nuestras fronteras", subrayó el edil.

Entre ellas figuran los de agrupaciones musicales, conservatorios y otros centros de enseñanza musical, entidades culturales, la SGAE, Palau de Les Arts, universidades y bandas municipales más importantes de España.

Por lo que respecta a la edición de 2010, que se celebrará en el Palau de la Música desde mañana y hasta el próximo 3 de julio, serán alrededor de 2.000 músicos de 22 agrupaciones los que competirán para decidir cuales son las mejores bandas de música del mundo. El festival, explicó el edil, se ha trasladado de manera excepcional al auditorio debido a la reforma de la Plaza de Toros y la intención es volver a este emplazamiento si no hay una "petición masiva" de las bandas en sentido contrario.

De las sociedades participantes --18 en concurso más cuatro invitadas-- nueve están radicadas en la Comunitat, otras siete en diversas provincias españolas y el resto de estados extranjeros, como Austria, Portugal y Bélgica.

El jurado estará formado por el suizo Felix Hauswirth, ex-presidente de la Wasbe, Asociación Mundial de Bandas de Música y Conjuntos Sinfónicos; el brasileño Darío Sotelo, que ha dirigido orquestas y bandas en más de siete países, y el destacado compositor inglés Martin Ellerby, director de la banda residente de Su Majestad la Reina de Inglaterra, como jurados extranjeros. Como jurados nacionales estarán los valencianos José María Cervera Collado, Francisco Tamarit y Bernardo Adam Ferrero. Este último sólo juzgará a algunas secciones debido a una reciente afección cardíaca.

La Sección Tercera está formada por la Harmonia Societat Musical d'Alacant, la Banda Sinfónica del Municipio de La Ceja del Tambo de Colombia, la Unión Musical de Redován, la Banda Municipal de Ejea de los Caballeros de Zaragoza, la Unión Musical de Catarroja y la Banda de Música de Sementeira de Cambre de A Coruña. Las audiciones tendrán lugar el miércoles 30 de junio y se iniciarán a las 18.00 horas. Como banda invitada actuará la brasileña Orquestra de Metais Lyra Tatuí.

En la Sección Segunda --programada para el jueves 1 de julio a las 18.00 horas-- participarán la Societat Musical Centre Eslava de Albuixech, la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera, la Banda Xuvenil de Barro de Pontevedra, la Stadtmusikkapelle Landek de Austria, la Societat Musical de Llosa de Ranes y la Banda Amizade-Banda Sinfónica de Aveiro, de Portugal. La banda invitada será The International clarinets, The Clarinet Choir of the Royal Conservatory of Music, de Gent (Bélgica).

En la Sección Primera han quedado encuadradas la Societat Protectora Musical La Lira de Alfarp, la Unión Musical de Valladares, de Vigo, y la Agrupación Musical Sauces de Cartagena. La banda invitada en esta sección es la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. Será el viernes 2 de julio a partir de las 17.30 horas.

Finalmente, la Sección de Honor la disputarán este año el sábado 3 de julio en la Banda Sinfónica Vooruit de Harelbeke, de Bélgica, la Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo de Alarcón y la Unión Musical Santa Cecilia de Guadassuar. Cerrará, en calidad de invitada, la Banda Municipal de Valencia. Las audiciones se iniciarán a las 17.30 horas.

En este punto, Félix Crespo comentó la polémica surgida por la reducción de cinco a tres bandas en la Sección de Honor y explicó que se debe a la excesiva duración que tenían las sesiones y que, "según voces autorizadas, impiden al jurado y al público seguir las actuaciones con la misma concentración".

Además, hizo notar que si el problema es que esta nueva norma impide los 'mano a mano' entre bandas de la misma localidad o que coincidan formaciones del denominado 'G6' --las de Llíria, Buñol y Cullera--, "lo cierto es que en los últimos diez años no ha existido un mano a mano entre dos bandas grandes de la misma ciudad y sólo en tres ocasiones han coincidido dos bandas del G-6 en la Sección de Honor". Aun así, aseguró que mantendrá una reunión con los presidentes de las grandes sociedades de cara a la organización de la 125 edición que se celebrará el próximo año porque "hay que hacer algo especial", dijo.

El delegado de Fiestas y Cultura Popular también dio a conocer que en esta edición se ha hecho un recorte de gastos en el certamen --sobre todo protocolarios, como la tradicional comida de bienvenida-- pero se han mantenido las cuantías fijas por participar y se ha aumentado el dinero de los premios a los ganadores.

OPTIMIZAR RECURSOS

"Para ello hemos optimizado recursos, pues somos el certamen que mayor cuantía destina a premios para las bandas, ya que el presupuesto para premios es de 60.000 euros, se han duplicado los premios en Sección de Honor y han aumentado considerablemente en el resto de categorías", detalló.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Valencia, patrocinado por la Fundación Bancaja y cuenta con el respaldo del Instituto Valenciano de la Música y la Diputación de Valencia. Precisamente, el vicepresidente de al Fundación Bancaja, Vicente Montesinos, subrayó que la entidad apoya el encuentro porque resume "los principios que valora la entidad de interculturalidad".