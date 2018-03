Los afectados por la obra de la variante dicen que ADIF se niega a firmar las actas de sus reuniones

29/06/2010 - 16:23

La asociación de vecinos afectados por las obras de la Variante de Pajares, El Mesqueiru, denunció hoy que el ADIF "se niega a firmar las actas de las reuniones" que mantiene con el colectivo y con el Ayuntamiento de Lena para abordar los problemas que este proyecto conlleva para los núcleos del valle del Huerna.

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

En concreto, según explicó la asociación, en febrero del pasado año comenzaron a convocarse reuniones cada dos o tres meses para analizar la situación en esta zona y buscar soluciones para los efectos negativos de estos trabajos en el concejo de Lena. Desde 'El Mesqueiru' se apuntó que en dichas reuniones se levantaron actas oficiales por parte del ayuntamiento "para que las palabras y decisiones no se quedasen en el aire sin efecto ninguno".

Según los vecinos afectados, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) lleva nueve meses sin firmar las actas de las últimas cuatro reuniones, lo que se une a que "muchos de los acuerdos reflejados en las actas firmadas no se cumplieron". Desde esta asociación se dejó claro hoy que estos encuentros son "un espacio para defender nuestros derechos básicos como vecinos", por lo que incidieron en que "si no las toman en serio preferimos no seguir perdiendo el tiempo".

Los representantes de 'El Mesqueiru' alertaron también en su escrito de que "tras los últimos recortes del Gobierno en los presupuestos de infraestructuras las obras han ido parando". Los vecinos denunciaron, de hecho, que "gran parte de los tajos abiertos se han detenido en espera del presupuesto" e hicieron especial hincapié en que las restauraciones ambientales también están en el aire. "Los vecinos del valle del Huerna exigimos se termine la restauración ambiental llegue o no llegue el AVE a Asturias", plantearon los miembros del Mesqueiru, que consideran que ni ellos ni su territorio tienen que pagar "la falta de previsión del Gobierno o los despilfarros de las constructoras".

Desde la asociación se lamentó de que la crisis llegue y "lo deje todo empantanado y a medidas". Por eso, invitaron a todos los asturianos y españoles a que acudan este verano al valle del Huerna "para que vean lo que hacen las obras de las grandes infraestructuras".