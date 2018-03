Afate cumple 15 años de apoyo a personas y familias tinerfeñas afectadas por el Alzheimer

29/06/2010 - 16:24

La Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife (Afate) cumple 15 años de vida, durante los cuales se ha convertido en referencia en la isla en el campo de la atención a personas y familias afectadas por enfermedades neuro-degenerativas.

Así, el próximo 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial contra el Alzheimer, y en su afán de seguir concienciando a la población sobre esta problemática, Afate llevará a cabo varias actividades conmemorativas, que fueron presentadas hoy por el presidente de este colectivo, Manuel Negrín, junto al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, y la concejal de Bienestar Social, Blanca Pérez.

Entre dichas actividades destaca la proyección del cortometraje 'Quitaesmalte', que relata cómo condiciona una demencia a la vida de una familia, las especiales necesidades de los afectados y el grado de dependencia que tienen respecto a sus cuidadores. La directora del filme, Yolanda Ferrera, también estuvo presente esta mañana, así como el directivo Isidro Rodríguez, hijo del fundador de AFATE.

Asimismo, Afate también hará entrega de sendas distinciones a diversas personas que se han significado por su apoyo a la labor desarrollada estos años por el colectivo, como son el neurólogo Antonio Alayón Fumero; el ex concejal lagunero de Servicios Sociales Manuel Carlos de León; la ex alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas; la cofundadora de Afate, Nieves Martín; y el ex directivo Francisco Javier Moreno.

En la actualidad, Afate atiende a una media mensual de casi 300 usuarios en sus diferentes programas, procedentes sobre todo del área metropolitana, contando con un equipo de 55 trabajadores especializados en la atención a demencias. El pasado año, 822 familias se beneficiaron de alguno de los recursos de la asociación, entre los que destacan dos centros de día (ubicados en Valle Tabares y Los Gladiolos), programas de estimulación cognitiva, servicio de ayuda a domicilio, grupos de apoyo para cuidadores, intervenciones individuales, yoga o préstamo de material.

Desde que fuera fundada en 1995, bajo la dirección de Isidro Rodríguez Castro, AFATE ha tenido como meta apoyar, informar y ayudar a personas y familias afectadas por enfermedades neuro-degenerativas, especialmente el Alzheimer, demencia de desarrollo progresivo y carácter irreversible que crea un paulatino estado de dependencia del enfermo con respecto al cuidador.

A lo largo de su trayectoria, la asociación ha sido galardonada con numerosos reconocimientos por su labor social, como el Premio Mare Nostrum a la labor Social y Humanitaria (2008). Además, en 2009 fue declarada de Utilidad Pública Municipal por parte del Ayuntamiento de La Laguna.

CORTOMETRAJE

Las necesidades y los pormenores de una familia con una de sus integrantes afectada por el Alzheimer centran el cortometraje 'Quitaesmalte', dirigido por Yolanda Ferrera y rodado en localizaciones de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Santa Úrsula. Protagonizada por mujeres, narra la vida de una joven estudiante que vive con su madre y con su abuela enferma de Alzheimer.

La cinta, de 16 minutos de duración, está protagonizada por Violeta Ferrera y María del Rosario Oliveros, completando el reparto Patricia Álvarez, Elena Castillo, Conchita de la Cuadra y Paula Pimenel.

El filme supone el primer corto de Yolanda Ferrera, licenciada en Antropología Social y master en Género y Desarrollo. Ha conciliado su dedicación a diversos temas sociales con su amor por el cine, trabajando en este campo como attrezzista, ayudante de dirección y en producciones publicitarias.