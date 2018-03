El alcalde de Talavera (Toledo) anuncia la aprobación del POM de la ciudad por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

29/06/2010 - 16:40

El regidor pide la modificación de los estatutos de la UCLM para que el quinto campus se implante en la Ciudad de la Cerámica

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Francisco Rivas, anunció hoy, durante la celebración de la primera jornada del Debate del Estado del Municipio, la aprobación del Plan del Ordenación Municipal (POM) por parte del Gobierno regional.

En su intervención en el salón de plenos del Ayuntamiento, Rivas adelantó que hoy ha tenido entrada en el Ayuntamiento la orden de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, mediante la cual, se acuerda la aprobación definitiva del POM. En la actualidad, el Ayuntamiento se rige por el Plan General de Ordenación Urbana que entró en vigor en el año 1998, con una serie de desarrollos urbanísticos aun pertenecientes a este Plan.

En opinión del regidor talaverano, con la entrada en vigor de este documento, "se abren nuevos espacios de oportunidad, para una ciudad compacta, que va a tener un Plan que se ha tardado en conseguir, pero lo más importante es que se fija el modelo de ciudad, no al gusto del gobernante sino el que ha surgido de una amplia participación y de recoger todas las sensibilidades que desde el punto de vista social hay en esta ciudad".

Rivas indicó que se establecerán "más espacios para vivienda, más para emprendedores, desarrollo empresarial, en una ciudad que será más cómoda, compacta y que hará que sea más apetecible para vivir".

Sobre este asunto, la concejal de Urbanismo, María Ángeles García, agregó, a preguntas de los periodistas a la finalización de la sesión, que esta es una "gran noticia, de un proyecto que es de los más importantes del equipo de Gobierno y por eso nos encontramos muy satisfechos por esta aprobación".

"Es posible que haya alguna subsanación que hacer pero por lo demás se abren una serie de expectativas con la aplicación del POM, que ha sido un documento muy participativo, con una serie de años de tramitación y de información a empresarios y ciudadanos, de que es lo que realmente queríamos para una ciudad que tiene suelo suficiente para llegar a un número de habitantes determinado y que presenta respeto al patrimonio con una serie de comunicaciones importantes que la hacen cómoda para disfrutar", apostilló.

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA UCLM

Asimismo en el Debate, José Francisco Rivas, pidió la modificación de los estatutos de la Universidad de CASTILLA (CAS.MC )La Mancha con el objetivo de que el quinto campus de la región se implante en Talavera.

En cuanto a la oferta sanitaria, solicitó la catalogación del Hospital Nuestra Señora del Prado del que cuelgue el cartel de Hospital General de Talavera, precisando que "esto está a punto de suceder, aún a pesar de que se necesita ampliar las instalaciones, para el centro, que desarrolla una gran labor profesional".

El primer edil avanzó que el Gobierno de Castilla la Mancha, "echará el resto" para la construcción de un Área Logística en una zona de reserva de 260 hectáreas.

En ese sentido, indicó que tras no haber sido posible contar con iniciativa privada o publico-privada, para desarrollar el proyecto, este se llevará a cabo con el acuerdo que se va a firmar en breve que lleva aparejado la urbanización del suelo que quede más la construcción de un circuito de velocidad.

A su juicio, "hay que abrir nuestro espacio de oportunidad, incrementando las potencialidades que tiene este proyecto, colgadas de la alta velocidad, con fórmula mixta de viajeros y mercancías".

CRISIS ECONÓMICA Y PARO

En el Debate, Rivas reconoció que se atraviesa un momento complejo con una "tragedia" que supone las cifras del paro que hacen que este sea el mayor problema que tiene la ciudad, "pero estamos empeñados en acogernos a todos los programas que suponer ofrecer una oportunidad de empleo a los que peor lo pasan".

El alcalde hizo referencia al presupuesto del Ayuntamiento para este ejercicio, que supera los 67,5 millones de euros, un 9 por ciento más que el ejercicio pasado, con los impuestos congelados y con una deuda reconocida de 35,5 millones después de solicitar un préstamo de 7,5 millones de euros.

No obstante, hizo un repaso de las diferentes concejalías poniendo en valor el trabajo para limpieza, recuperación patrimonial, cultura, educación, juventud, deporte, políticas sociales, mujer y seguridad, así como las actividades que se llevan a cabo por parte de la Fundación Talavera Ferial.

El también presidente de la Federación de Municipios y Provincial de Castilla-La Mancha volvió a pedir un nuevo modelo de financiación local.

Así, matizó que "fue muy doloroso escuchar hace pocos días al vicepresidente tercero del gobierno de España, Manuel Chaves, decir que la situación económica del momento, no permite abordar el nuevo modelo de financiación local, pero estoy de acuerdo en que no es el momento pero discrepo frontalmente por tal comentario por que este no era el momento".

En su opinión, "no puede ser este tema un debate eterno para la política y menos para la polémica, por que necesitamos con urgencia un nuevo marco de financiación".

José Francisco Rivas demandó al Gobierno central que ejercite lo que por competencia le otorga la Constitución, "que no es otra cosa que establecer los mecanismos de la participación de los Ayuntamientos en los ingresos de las comunidades autónomas".

Finalmente pidió al Gobierno de España y a los legisladores estatales, "que hagan posible que donde se dice en la ley actual de haciendas locales que los ayuntamientos participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas, se corrija y que diga que será de los tributos de las comunidades autónomas, debido a que los tributos propios de las comunidades son tan pocos como escasos".

Finalmente, Rivas sostuvo que será en septiembre cuando anuncie si se presentará de nuevo como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, por eso dejó para la reflexión los meses de verano antes de tomar una decisión en la que tiene que ver mucho su familia.