Los sindicatos llaman a la manifestación de mañana en Las Palmas de Gran Canaria contra la reforma laboral

29/06/2010 - 16:58

UGT Canarias y CCOO en Canarias convocan, junto a Insucan, Cobas y EA Canarias a todos los ciudadanos del archipiélago a la manifestación que tendrá lugar mañana en Las Palmas de Gran Canaria contra la reforma laboral, al entender que supone "un atropello a los derechos de los trabajadores y a sus condiciones de trabajo".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 (EUROPA PRESS)

La protesta partirá a las 19.00 horas del parque de San Telmo en dirección hacia la Delegación del Gobierno en las islas y concluirá en la sede de Presidencia del Gobierno, según informan las organizaciones sindicales.

Esta manifestación forma parte de la campaña de preparación para la huelga general del 29 de septiembre, en rechazo a las recientes medidas aprobadas por el Gobierno Español, enmarcadas en los planes de ajuste promovidos por la Unión Europea.

Los sindicatos prevén que ambos actos de protesta sean "un éxito" porque "los ánimos están bastante caldeados".

Así lo manifestaron este lunes en rueda de prensa el secretario de UGT en Gran Canaria, Gustavo Santana, y el portavoz de CCOO en la isla, Antonio Pérez, que anunciaron que el próximo 15 de julio los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez, e Ignacio Fernández Toxo, participarán en una asamblea general en Tenerife a fin de explicar los motivos de la huelga general y "dar alternativas a la crisis que no recorten derechos".

"Ésta es la respuesta de los trabajadores a la reforma laboral y a los ajustes anunciados en mayo por el Gobierno sobre pensiones, inversión y salarios de empleados públicos", subrayó Santana, que criticó que Coalición Canaria apoya en Madrid este tipo de recortes.

ALERTAN DE MÁS DESPIDOS EN LAS ISLAS

En su opinión, "la movilización es necesaria no sólo en el Estado, sino sobre todo en Canarias, donde hay el índice más alto de paro y la reforma laboral no va a crear ningún puesto de trabajo, sino que va a desemplear a más gente y esto ya no se puede soportar en Canarias".

De hecho, Antonio Pérez alertó de que "probablemente el despido sea mucho mayor a raíz de la aprobación de la nueva reforma laboral".

Los sindicatos esperan que la movilización de este miércoles sea "más masiva" que la del pasado 8 de junio de los empleados públicos, donde participaron "más de 5.000 personas" en Las Palmas de Gran Canaria y "unas 10.000" en todo el archipiélago.

"Va a ser un éxito. Los ánimos están bastante caldeados", subrayó Gustavo Santana. Igualmente, advirtieron de que las organizaciones sindicales van a seguir poniendo "toda la carne en el asador" para llevar a cabo acciones preparatorias a la huelga general.