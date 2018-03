Nin afirma que la banca española no tendrá problemas para afrontar vencimientos del BCE

29/06/2010 - 17:02

El director general de La Caixa, Joan Maria Nin, se mostró hoy convencido de que las entidades financieras españolas "no tendrán problemas" para hacer frente a los vencimientos, puesto que el Banco Central Europeo (BCE) empezará ahora a recoger las inyecciones de liquidez de hace un año.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa tras una conferencia en la Cámara de Comercio de Barcelona, Nin argumentó que la situación económica actual es mejor que hace un año, y que el BCE ya realiza adjudicaciones a tres meses, en vez de a un año, porque "las circunstancias eran peores antes".

El próximo jueves, 1 de julio, el BCE procederá a la retirada del sistema de los 442.240,5 millones de euros adjudicados a un tipo fijo del 1% el pasado 24 de junio de 2009 en la primera subasta de liquidez a un año celebrada por la entidad presidida por Jean Claude Trichet, que contó con la participación de 1.121 entidades.

Durante su intervención ante empresarios en la Llotja de Mar, que los asistentes vieron "muy optimista", Nin insistió en que la economía mundial y española se están recuperando y que en el caso de España, "el único problema es el paro", que se solucionará cuando crezca la economía.

La falta de confianza de los mercados exteriores es otro problema, que se debe combatir con un discurso en el que España explique su situación --que calificó de mejor que la de muchos países del entorno excepto por el desempleo-- y su futuro "brillante", porque "está haciendo los deberes".

Nin defendió que España "siempre ha pagado la deuda pública" y "siempre ha reestructurado bien su sistema financiero", por lo que esta vez no se debe dudar de que seguirá siendo así. Añadió que las ayudas que el Gobierno ha puesto a disposición de las cajas para sus procesos de fusión son "una broma" comparadas con los rescates de bancos que se debieron hacer en otros países en octubre de 2007, y recordó que en España se devolverá el dinero porque son créditos.

Como en sus últimas intervenciones públicas, el director general de La Caixa quiso destacar que España no tiene un problema de solvencia, sino de confianza y de actuación de los mercados marcada por la volatilidad, lo que afecta a la liquidez y puede llevar a problemas serios, aunque dijo no creer que se llegue a tal extremo.

"Nuestro endeudamiento externo es menor que el de otros grandes países europeos, pero no pagaremos si no abren el grifo", porque el ahorro interno del último año no puede cubrirlo todo, pese a estar en máximos históricos, consideró.