Vila inicia el procedimiento de expropiación de la calle más degradada de la ciudad

29/06/2010 - 17:16

El Pleno del Ayuntamiento de Ibiza aprobó hoy de manera definitiva, con la abstención del Partido Popular, la necesidad de ocupación de la Unidad de Actuación 27, correspondiente a las calles Alt y Retir, así como la relación de sus bienes, derechos.

IBIZA, 29 (EUROPA PRESS)

Esta aprobación supone el inicio del procedimiento de expropiación de la que es la manzana más deteriorada del barrio de sa Penya, a su vez la zona más degradada de la ciudad.

En este enclave, el Consistorio prevé la rehabilitación de 30 infraviviendas, en las que se detectan los principales problemas de marginalidad del municipio. Así, la Corporación municipal proyecta construir en este espacio 14 viviendas de protección oficial.

La Concejalía de Vivienda y Núcleo Histórico ha efectuado una tasación aproximada del valor de toda la manzana, que asciende a 3 millones de euros.

El paso siguiente será la aprobación, primero por parte del Ayuntamiento y después por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y del Patrimonio Histórico Artístico (CIOTUPHA) del proyecto de tasación conjunta, con la valoración de cada una de las viviendas.

La portavoz del PP, Virtudes Marí, argumentó la abstención de su grupo diciendo que, si bien están "a favor de la rehabilitación del barrio", no lo están del método utilizado. "Hay mucha gente en el barrio que no son los que crean los problemas". detalló la edil 'popular', quien criticó también que el equipo de Gobierno no les ha dicho "exactamente qué quieren hacer en esa zona".

CENTRO CÍVICO

La Corporación municipal aprobó también en sesión plenaria la expropiación de bienes y derechos de las seis fincas afectadas de las unidades de actuación 2 y 3, en el barrio de sa Penya, por un importe de 413.000 euros. En esta superficie se construirá el centro cívico del barrio.

Los 'populares' volvieron a abstenerse al considerar que "el Ayuntamiento construye nuevos equipamientos pero no utiliza los que ya están". En este sentido, Virtudes Marí mencionó el retén de la Policía Local del barrio, "cerrado desde 2006".

Vila aprobó también de manera definitiva el convenio de colaboración entre el Consistorio y la entidad pública SEPES, dependiente del Ministerio de Vivienda. Este acuerdo prevé crear un parque de grandes dimensiones en ca n'Escandell y construir en varias fases 434 viviendas de protección oficial.