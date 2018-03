La dirección de Chupa Chups presenta a los trabajadores el ERE que afecta a la totalidad de la plantilla

29/06/2010 - 17:34

La compañía propone la recolocación de 69 personas en la factoría catalana y la liquidación para los restantes

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

La dirección de Chupa Chups presentó hoy a los sindicatos el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a la totalidad de la plantilla, 121 trabajadores de la planta de Villamayor y que supone que el cierre de la factoría.

La presentación del ERE tuvo lugar en la reunión celebrada hoy entre sindicatos y dirección de empresa, en la que según indicó a Europa Press el presidente del Comité de Empresa, Ovidio Solares, "la compañía insistió en que el cierre de la planta asturiana es irreversible".

"A lo largo de estas reuniones ha quedado claro que no hay ninguna razón que justifique las medidas que quieren tomar, pero ellos siguen en sus trece y en ningún momento contemplan otra posibilidad que no sea el cierre de la factoría, nunca han querido valorar otra opción que no fuese esa", explicó Solares.

Así, en el ERE presentado hoy a los sindicatos se establece la recolocación en la factoría de Barcelona de 69 personas, mientras que el resto de la plantilla sería "liquidada con unas condiciones denigrantes". Tras la presentación del Expediente se abre ahora un plazo de un mes de consultas y negociación.

"Pretenden sacar partido de todo, pero ahora las cosas van a cambiar mucho. No estamos dispuestos a rendirnos y vamos a pelear porque esta factoría siga abierta. No vamos a permitir que el cierre sea fácil", explicó Solares que indicó que lo harán "cueste lo que cueste".

El próximo lunes ambas partes celebrarán una nueva reunión de trabajo para empezar a negociar las condiciones del ERE. Antes los sindicatos y sus economistas estudiarán con detalle las "tres carpetas de documentación" que hoy les han sido entregadas por parte de la dirección.