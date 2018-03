Miles de madrileños se acumulan en las marquesinas de los autobuses para intentar llegar a tiempo a sus trabajos

29/06/2010 - 17:37

Ocho horas de la mañana, hora punta en el metro de la capital, y todos los trenes del suburbano y los andenes de todas las estaciones de la red se encontraban completamente vacíos hoy en el primer día de huelga sin servicios mínimos, que los trabajadores de este servicio público han convocado como motivo de protesta contra la rebaja de un 2,5 por ciento que el Gobierno regional ha dirigido hacia sus salarios con el objetivo de reducir el déficit público.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Después del día de ayer, en el que los trabajadores del metro de Madrid cumplieron los servicios mínimos cubriendo el 50 por ciento de los trayectos y afectando a dos millones de usuarios que tuvieron que esperar más tiempo para subirse a un tren, hoy todos los que se dirigían a las estaciones de metro se encontraban con un cartel en el que se advertía de que no circularía durante toda la jornada ningún convoy contra el recorte salarial propuesto por el Ejecutivo madrileño.

Mientras en el subsuelo de la capital eran miles de madrileños los que se echaban las manos a la cabeza porque no entendían cómo los trabajadores de Metro no iban a cumplir con los servicios mínimos y donde expresiones como 'Ahora cómo voy a mi trabajo' u 'Hoy no hay metro', en el exterior cientos de personas esperaban en las marquesinas de línea urbana que sí que circulaban, aunque con retrasos ya que el tráfico a primera hora de la mañana presentaba una afluencia de vehículos masivas de los conductores que habían previsto esta situación.

Pero no sólo los autobuses iban repletos de turismos, o los turismos copaban las calles de la ciudad. Durante toda la mañana era extraño ver un taxi libre y los que lo estaban rápidamente encontraban algún usuario que esperaba impaciente en cualquier esquina de la capital.

En declaraciones a Europa Press, un trabajador que pretendía acceder a las instalaciones del metro de Avenida de América, Sandi, mostró su indignación afirmando que esta protesta es "una chorrada" y reprochó que "es indignante" que no cumplan los servicios mínimos ya que muchísimos madrileños llegarían tarde, como él, a su oficina.

De la misma opinión se mostró Pilar, una madrileña que aunque había escuchado a través de la televisión y la radio que hoy se debería interrumpir el servicio de metro, hasta que no lo comprobó con sus propios ojos no se lo creyó. "Lo que tienen que hacer es despedirlos a todos y coger del paro, que hay muchos", zanjó.