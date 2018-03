Barreda pide "compromiso e independencia" a quienes voten mañana en la Asamblea

29/06/2010 - 17:59

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó hoy que la decisión que tiene que tomar mañana la Asamblea de CCM, que se pronunciará sobre su integración en Cajastur, es "una decisión muy importante", y por elló apeló al "compromiso y la independencia" de quienes mañana tienen voto en la asamblea.

CUENCA, 29 (EUROPA PRESS)

En la clausura de la Asamblea General de CEOE CEPYME Cuenca, el máximo mandatario regional instó a los 'populares' a votar la opción que mantenga la sede social de la entidad resultante en la capital conquense y todos los puestos de trabajo.

"Creo que hay que saber comprometerse, cada cuál desde su independencia y autonomía manteniendo su criterio, pero es exigible una determinada ética y un compromiso con el bien común y el interés general", dijo.

Asimismo, Barreda pidió al PP que no decida su voto para poder seguir diciendo "qué mal están las cosas". "Eso a mí me parece lamentable y pobre, no creo que sea una motivación suficiente", apuntó el titular del Ejecutivo regional.

Dicho esto, Barreda recordó al alcalde de Cuenca, Francisco Pulido, que la entidad financiera resultante de la integración tendrá su sede social en Cuenca y mantendrá los puestos de trabajo de la ciudad; "Preferirá eso a una solución que implique que no haya sede social en Cuenca, que no estén aquí los trabajadores, y que todo sea peor", confesó el presidente.