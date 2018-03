El alcalde lamenta que el PSOE "venda humo" respecto a las infraestructuras "cada 4 años, por las elecciones"

29/06/2010 - 18:13

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), lamentó hoy que el PSOE le "venda humo", respecto a los proyectos de infraestructuras, a los onubenses cada cuatro años con motivo de las elecciones.

HUELVA, 29 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras participar en la recogida de firmas de la campaña 'Estación Sí, Apeadero No', Rodríguez precisó que "ninguna de las obras comprometidas durante 16 años por los gobernantes socialistas en Huelva se han hecho", y puso como ejemplo los puentes a Punta Umbría, el aeropuerto, el AVE o la autovía Huelva-Cádiz.

Por ello, se mostró convencido de que el PSOE "está vendiendo nuevamente humo" a los ciudadanos respecto a la llegada del AVE, por lo que expresó "su tristeza porque vuelven a jugar con las ilusiones de los onubenses".

Asimismo, tildó de "deslealtad institucional" la actuación de Adif, ya que "en lugar de negociar con el Ayuntamiento, que es propietario de los terrenos donde irá la estación del AVE, negocia con la Diputación Provincial".

En su opinión, "el PSOE no puede venir cada cuatro años a vender humo, como los puentes a Punta Umbría o el concurso de ideas para la estación del AVE, que se haría en los próximos cuatro años".

A este respecto, el primer edil explicó que para la llegada del AVE a Huelva son necesarios 96 kilómetros de vía entre Sevilla y la capital onubenses, y en consecuencia "si han tardado cuatro años para empezar a hacer cuatro kilómetros, cuánto van a tardar en hacer 96 kilómetros", se preguntó.

Asimismo, Rodríguez aseguró que el PSOE "está obsesionado en culpar al Ayuntamiento" de que no comiencen las obras, indicando además que para el inicio de las mismas "no hacían falta los terrenos de Las Metas". Por último, destacó que Huelva "se merece una estación como todas las capitales andaluzas y no un apeadero".