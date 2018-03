Usuarios de Metro se unen en Facebook para protestar por los paros de los trabajadores

29/06/2010 - 18:16

Cerca de un centenar de usuarios de Metro se han unido en los últimos días en un grupo creado en la red social Facebook para protestar por la huelga de los trabajadores del suburbano madrileño.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Este grupo, denominado 'Personas que están hartas de la huelga del Metro', ha incrementado notablemente sus integrantes a lo largo de las últimas horas. A través de su muro, los internautas están haciendo su particular seguimiento de los paros de los trabajadores del Metro madrileño.

"He tardado 2 horas y media en llegar al trabajo y (he ido) sin poder respirar en el tren porque no cabíamos todos (en el vagón). (No entiendo) que se quejen cuando tienen sueldo y trabajo fijo y encima cobran bastante bien", denunció una usuaria en este grupo. Otra internauta calificó de "auténtica vergüenza" el hecho de que esta mañana haya tardado 1 hora y media en hacer un trayecto que normalmente hace en 30 minutos.

En el muro del grupo se podían leer esta tarde otros comentarios. "Apoyaría la huelga si, al menos, hubiera servicios mínimos. La crisis la estamos pagando todos y poner más dificultades a los ciudadanos para desplazarse no va a solucionar nada. Mañana tengo una entrevista de trabajo. ¿Qué hago? Los buses van llenos y no voy a pagar un taxi para acabar en un atasco", se quejó otro miembro.