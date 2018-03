El empresario jarote imputado de estafa dice que seguirá de concejal y que si dimite no será por su imputación

29/06/2010 - 18:19

Confirma haber depositado 300.000 euros "como garantía" en un juzgado madrileño, pero dice no tener comunicación sobre su imputación

El empresario y edil de Socialistas de Villanueva (SV) en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba), Miguel Torralbo Vioque, imputado de estafa por un juzgado de Madrid, ciudad donde reside, anunció hoy que seguirá ejerciendo de concejal en su pueblo natal y que, si en un futuro dimitiera, no lo hará por dicho caso.

En declaraciones a Europa Press, el empresario y edil jarote, respondió de esta forma al portavoz de SV en el Consistorio de Villanueva de Córdoba y ex alcalde de la localidad por el PSOE, Antonio Muñoz Pozo, quien avanzó ayer que iba a pedir a su compañero de grupo "que dimita" y entregue su acta de concejal, "para así poder defenderse con tranquilidad", es decir, "sin que se le preste tanta atención por la prensa como la que puede atraer por su actual condición de edil".

Ante esto, Torralbo Vioque aclaró que él no está "comprometido con la política, ni afiliado a ningún partido político" y que si se incorporó a la agrupación de electores de SV, lo que le ha permitido ser concejal desde 2003, no lo hizo por obtener beneficios personales, ya que renunció a cobrar remuneración alguna como edil. Lo que le movió a ello, según subrayó, "era ver que Villanueva se muere y no crece". En consecuencia, su único interés siempre ha sido y seguirá siendo el de que "avance" su pueblo.

Con respecto al hecho de que la juez de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán, determinara la pasada semana, tras tomarle declaración, dejarle en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros, por su supuesta relación, en su condición de administrador único de Ofigevi, con una presunta estafa a más de 4.000 cooperativistas del sureste de Madrid, Torralbo Vioque afirmó que él no ha sido "juzgado de nada", ni se le ha comunicado "que esté imputado" en relación con la comisión de delito alguno.

Lo que sí confirmó el empresario jarote es que prestó declaración en el citado juzgado y que hizo "un deposito" de 300.000 euros "como garantía", por decisión de la juez, "aunque el fiscal no vio indicios de nada". Torralbo Vioque argumentó que su paso por el juzgado es la consecuencia de la acción de "una mafia de Alicante", que ha urdido "un complot" en su contra, utilizando para ello a los medios de comunicación y a parte de los cooperativistas, con el fin de "estafar" a éstos últimos, algo que, según aseguró, él no ha podido hacer, como lo demuestra que "las cooperativas tienen las cuentas anuales auditadas".

Es más, el empresario jarote dijo que él sólo ha cobrado una parte de los honorarios que le corresponden "por el contrato de gestión" de las cooperativas, las cuales "tienen a su nombre los terrenos", parte de los cuales ya están urbanizados, aunque la construcción de las viviendas corre ahora peligro, "por la alarma que están creando entre algunos cooperativistas, que se están dando de baja", las acciones de la menciona "mafia", de la que afirma haber recibido "amenazas de muerte".

Torralbo Vioque, según los cooperativistas que le han denunciado, firmó entre 1998 y 2008 contratos para la gestión inmobiliaria con más de una docena de cooperativas de viviendas. Las cooperativas se constituyeron entre 1999 y principios de 2000, aportando sus socios desde entonces una media 40.000 euros, cantidad ésta que el empresario jarote rebaja a entre 15.000 y 20.000 euros.

Según los afectados, más de 4.000 personas se quedarán sin casa por las cooperativas gestionadas por Ofigevi en los terrenos de Los Berrocales, Ahijones y el Cañaveral. Los afectados aseveran que han desembolsado cantidades que van desde los 40.000 hasta los 200.000 euros, cifras que consideran parte de la "estafa" de la gestora Ofigevi.

El caso de los afectados del sureste viene de largo, concretamente de finales de los años 90, cuando la promotora Ofigevi inició decenas de proyectos de urbanización a través de sus correspondientes cooperativistas.