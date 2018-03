La ley se aprueba mañana pese a la duda de CiU y la oposición del sector

29/06/2010 - 18:46

La ley del cine catalán se aprobará en el pleno del Parlament de mañana con los votos del tripartito, quizás los de CiU --la federación aún no ha decidido si dará su voto a favor-- y ante la oposición del sector que, en líneas generales, percibe la nueva ley como una amenaza para su economía y buena salud.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El diputado de CiU Jordi Cuminal declaró a Europa Press que su "voluntad" es estar "todos" juntos impulsando la ley, cuyo texto ha mejorado "muchísimo" desde que recoge "casi todo" lo que CiU propuso, como las cuotas a la exhibición --hasta entonces sólo las tenía la distribución--, la digitalización y la ampliación de cinco a siete años del plazo para ir aplicando la ley y la creación de un plan de industrialización.

Esta tarde se reunirán varios miembros de la coalición para decidir su postura ante la ley, aseguró Cuminal, quien no está contento de cómo se gestionó el trato con el sector al presentar el proyecto de ley y abogó porque, pese a todo, "no se rompan los puentes".

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

El PP catalán llevó el proyecto de ley ante el Consell de Garanties Estatutàries al considerar que vulneraba la libre competencia e iba "en contra de la sociedad y la industria catalana al no respetar la libertad lingüística", por imponer cuotas sobre la presencia de cine en catalán en la distribución.

No obstante, el organismo avaló el 16 de junio el proyecto impulsado por el Govern, porque consideró que no vulnera en ningún momento ni la Constitución ni el Estatut.

Todos los miembros del Consell de Garanties votaron a favor del dictamen con la excepción de Julio Añoveros, elegido a propuesta del PP catalán. Este trámite ha retrasado un mes la aprobación de la ley.

OBJETIVOS DE LA LEY

La ley pretende conseguir la paridad lingüística en las pantallas de cine catalanas entre el castellano y el catalán, y todos aquellos distribuidores y exhibidores que no lo respeten serán sancionados.

El texto final prevé que la mitad de las copias analógicas de una película que se estrene doblada o subtitulada y todas las digitales estén en catalán o incluyan esta opción lingüística, según explicó Cuminal. Las películas europeas que salgan a la luz con un máximo de 16 copias están exentas de cumplir esta premisa lingüística.

Según dijo en una entrevista con Europa Press el conseller del Cultura, Joan Manuel Tresserras, si se mejora la oferta de cine diversificándola "la tendencia es a vender más", por lo que ofrecer cine en catalán, tanto como en castellano, "no hará que se doble el público" pero sí hará que se incremente, porque hay gente que ya no va al cine porque no le interesa lo que le ofrecen y otra porque prefiere el catalán, precisó el conseller.