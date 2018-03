El Ayuntamiento de Fraga habilita un canal de comunicación con el alcalde a través de su página web

29/06/2010 - 18:50

El Ayuntamiento de Fraga (Huesca) ha habilitado en su página web municipal un canal de comunicación directa con el alcalde, José Luis Moret. A través de dicho canal, los ciudadanos podrán dirigir sus preguntas, que el primer edil contestará en un programa que se emitirá en la radio municipal.

FRAGA, (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

Desde hoy, 20 de junio, la página web 'www.fraga.org' incluye una pestaña con la leyenda 'El Alcalde Responde' que, al hacer clic sobre ella, abre un desplegable en el que el ciudadano interesado puede realizar cualquier tipo de consulta al primer edil fragatino.

Con la medida, según explicó el concejal delegado de Nuevas Tecnologías, Jaime Cabós, "el Ayuntamiento de Fraga brinda un nuevo canal de comunicación a la ciudadanía que resultará más ágil que la tradicional petición de cita. No obstante, uno y otro sistema coexistirán".

"Está claro que este sistema es más ágil, pero no son canales excluyentes. Muchas veces las agendas de los responsables políticos son muy densas y cuando se pide una petición de cita no se puede atender con la premura deseable, así que habilitamos un nuevo método para aproximar a nuestro alcalde a los ciudadanos. No es una atención personal, cierto, pero es un mecanismo válido y esperamos que tenga una buena acogida", apuntó Cabós.

La decisión de responder a las preguntas formuladas a través de un programa de radio se ha tomado al entenderse que las cuestiones que puedan formular los ciudadanos resultarán de interés para más personas. "Es evidente que si alguien pregunta por una mejora concreta en una calle determinada puede haber más vecinos interesados en el tema. Por eso hemos pensado en este formato de respuesta", expuso Cabós.

El programa se emitirá una vez al mes --o cada quince días si el volumen de preguntas así lo requiere-- y, en principio, en la radio municipal, aunque no se descarta contar con otras emisoras si resulta posible. Hoy mismo, primer día de funcionamiento del canal, se ha recibido ya una primera pregunta en relación al estado del parque inundable del Cinca.