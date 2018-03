Estatuto cataluna. murcia acusa a zapatero de "dejar hacer y a que sea el tribunal constitucional el que resuelva su nefasta política territorial”

29/06/2010 - 19:06

MADRID/MURCIA, 29 (SERVIMEDIA)

La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, acusó hoy, tras conocerse la sentencia del Estatuto de Cataluña, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "acostumbrarse a no gobernar, a dejar hacer y a que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva su nefasta política territorial”.

Reverte calificó de “muy preocupante” que el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, “se jactara en su día de haber redactado de su puño y letra parte del Estatuto catalán, que no encaja en la Constitución”.

Para la consejera, “llama la atención la alegría con la que el Gobierno de Zapatero ha recibido el fallo”, ya que “la sentencia del Constitucional no es por unanimidad, lo que demuestra las discrepancias entre los miembros del Tribunal sobre el encaje constitucional de muchas partes de un texto que se ha aprobado contra la opinión de cuatro magistrados, que van a presentar votos particulares”.

“Los textos no son más o menos constitucionales, o casi constitucionales”, señaló Reverte, quien remarcó que “las leyes son constitucionales o no lo son, y el Estatuto de Cataluña no es constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha determinado que varias decenas de artículos no encajan en la Constitución Española, que prevalece sobre cualquier otra ley en España”.

Reverte explicó que el Gobierno regional tiene que estudiar detenidamente la sentencia completa, y resaltó que “el peligro es que no se está decidiendo sólo hasta dónde puede llegar el Estatuto de Cataluña, sino hasta dónde pueden llegar las 17 comunidades con sus estatutos”.

“Zapatero está bloqueando el Tribunal Constitucional y poniendo a este órgano a gobernar España, obligación que es suya como presidente del Gobierno. Se ha acostumbrado a no gobernar, a dejar hacer y a que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva su nefasta política territorial”, apostilló.

La portavoz del Ejecutivo regional subrayó que “antes de que Zapatero llegara a la Moncloa, nunca nadie tuvo que pedir amparo al Constitucional por la aprobación de estatutos de autonomía que no respetan el marco constitucional vigente”, y agregó que “Zapatero va a pasar a la historia por ser el presidente que más trabajo da a este Tribunal, por su política de dejación de funciones”.

(SERVIMEDIA)

29-JUN-10

CDM/lmb