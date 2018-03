Estatuto cataluna. vidal-quadras afirma que tras la sentencia “a los espanoles con un resto de honor sólo les queda la inmolación”

29/06/2010 - 19:21

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El eurodiputado del Partido Popular y vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, manifestó hoy que tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña “a los españoles con un resto de honor y sentido nacional sólo les queda la torre de marfil o la inmolación”.

En un comunicado difundido esta tarde, Vidal-Quadras afirmó que la sentencia demuestra lo que él mismo viene diciendo desde hace tiempo, que “el nuevo Estatuto de Cataluña sería una reforma constitucional encubierta y fraudulenta”.

“Ahora sólo falta saber quién está dispuesto a reconstruir el Estado y devolver a la Nación su cohesión y quién se acomoda a este disparate. Será interesante comprobarlo. Creo que hemos alcanzado un punto en el que a los españoles con un resto de honor y de sentido nacional sólo les queda la torre de marfil o la inmolación", dijo.

A su juicio, “esta sentencia marca el final de un ciclo histórico que comenzó hace treinta y dos años con la aprobación de la vigente Constitución. El veredicto del Constitucional, en la medida que renuncia a declarar la evidente incompatibilidad de la definición de Cataluña como nación y de la obligatoriedad del conocimiento del catalán con nuestro ordenamiento básico, liquida el sistema político surgido de la Transición y abre un período de incertidumbre y de confusión".

Para Vidal-Quadras, el “atropello” de los artículos 2 y 3 del Estatuto de Cataluña, que se referieren a ésta como Cataluña y al uso del catalán, “es de tal magnitud que sólo cabe señalar la inconstitucionalidad de tales desmanes sin más".

"Tampoco existe posibilidad de arreglar mediante una lectura apropiada la atribución al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la condición de última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña condenando al Tribunal Supremo a un papel residual”, añadió.

En este sentido, afirmó que el artículo 123.1 de la Constitución, que establece que “el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”, “es rotundo e inequívoco y no puede ser objeto de matizaciones o retorcimientos".

APRECIACIÓN ANGELICAL

Por otra parte, Vidal-Quadras dice que no entiende “la satisfacción que han manifestado los recurrentes sobre la sentencia”. “Supongo que esta apreciación angelical se debe a que todavía no la han leído completa y no les ha dado tiempo a reflexionar sobre sus consecuencias”, añade en su comunicado.

En su opinión, que la Generalitat Valenciana haya anunciado que se propone aplicar la “curiosa Cláusula Camps y adquirir todas aquellas competencias que el Tribunal Constitucional le acaba de otorgar graciosamente a Cataluña” es “el el comienzo del desbarajuste que nos espera".

29-JUN-10

