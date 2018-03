Tresserras suscribe las palabras de Montilla en defensa de la norma

29/06/2010 - 20:16

El conseller de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, evitó hoy pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, y remitió a los medios de comunicación que se interesaron por punto de vista a las declaraciones del presidente de la Generalitat, José Montilla.

LLEIDA/BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Hay una reacción del Govern hecha pública. Me permitirán que me ajuste a lo que ha expresado públicamente el presidente", dijo en la presentación en el Museo de Lleida de una exposición sobre las intervenciones de Cultura y la Diputación en el patrimonio leridano en las últimas tres décadas.

"Sobre la sentencia del Constitucional no les diré nada. Ayer habló el presidente. Esta mañana después de la reunión de Gobierno ha comparecido también el presidente. Ha expresado la opinión del Govern", insistió.

"Se trata de una sentencia que no conocemos. Me permitirán que no entre en ningún detalle hasta que no tengamos un texto que podamos validarlo", agregó.

Sólo apuntó que la objeción y la impugnación del Govern a la sentencia es a su totalidad, y que no depende estrictamente de las precisiones que en un tema u otro se pueda entrar.

Tampoco quiso hablar de la anulación del uso preferente del catalán por parte de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos, argumentando que desconoce el detalle de la formulación.

"CRISIS DE ESTADO"

Esta tarde, Treserras dijo en Barcelona que la sentencia ha provocado "una crisis de Estado" que obliga a las izquierdas en Catalunya a decidir el futuro desde el poder.

Lo dijo al presentar un acto organizado por ERC para reflexionar sobre el papel de la izquierda en la actualidad. Intervinieron el líder republicano, Joan Puigcercós; la jurista Gemma Calvet, y el director del CCCB, Josep Ramoneda.