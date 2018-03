Griñán espera que el FROB sume los esfuerzos de Unicaja y Cajasol y ve "mejor" la puja conjunta

29/06/2010 - 21:03

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, espera que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sume los esfuerzos, porque "Cajasol sola y Unicaja sola podría ser insuficiente" en la puja por CajaSur, por lo que subrayó que "las dos cajas conjuntamente es mucho mejor y tanto una como otra ha tenido en cuenta el interés general de Andalucía", algo que agradeció el presidente.

CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Griñán aclaró, no obstante, que al FROB no le tiene que decir nada porque comprende que tiene que ser un "criterio objetivo". De este modo, manifestó, por otro lado, que CajaSur "es una perla y tiene muchos novios ahora mismo" y por eso se ha conseguido que se unan las ofertas que han hecho Unicaja y Cajasol y "sean capaces ahora de presentar una oferta conjunta, como van a hacerlo".

Una oferta que, en opinión del presidente del Gobierno andaluz, "ha de ser coherente con lo que significa una caja como CajaSur, muy bien instalada en el territorio, y por tanto debe ser una oferta muy atractiva porque hay que tener en cuenta que tiene que ser competitiva", ya que "hay otras muchas entidades financieras que son tan solventes como ella".

De este modo, señaló que "conjuntamente, uniendo los esfuerzos, debe ser más fácil", aludiendo además que "en Andalucía tenemos el Banco Europeo de Finanzas que puede cooperar en esa adquisición". En definitiva, Griñán dijo que "hoy es un día importante porque por fin Unicaja y Cajasol se han reunido y han decidido hacer la acción conjunta".

Griñán hizo estas declaraciones momentos antes de presidir en Córdoba la entrega de los III Premios de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa, que han recaído en el Grupo Constantino, la Universidad de Córdoba y la empresa Labs Technological Services AGQ. Durante el acto, destacó que "Europa está perdiendo peso frente al auge de los países emergentes", ya que, por ejemplo, las previsiones señalan que para el año 2025 el 20 por ciento de la investigación llegará de China e India.

Por eso, destacó que hay que "aprovechar la dureza de esta crisis, no sólo para tomar medidas de consolidación fiscal, no sólo para reducir el déficit público, sino, sobre todo, para reorientar el modelo productivo europeo". Según Griñán, Europa difícilmente podrá avanzar si no consideramos esta crisis como una oportunidad para introducir cambios profundos. Asimismo, sobre la reforma laboral, señaló que permite tener más productividad, por lo que este cambio "es necesario y hay que hacerlo lo más rápido posible".