EE.UU. "alentado" por el acuerdo comercial entre China y Taiwán

Washington, 29 jun (EFE).- El Gobierno de EE.UU. se mostró hoy "alentado" por la mejora en la relación entre China y Taiwán a raíz de la firma de un importante acuerdo de libre comercio, y expresó su esperanza de que ambos sigan ampliando y desarrollando sus lazos.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Gordon Duguid, dijo en la rueda de prensa diaria que EE.UU. valora el "mayor diálogo y la mayor interacción" entre China y Taiwán a raíz de este acuerdo.

"Nos sentimos alentados por recientes mejoras en las relaciones y esperamos que éstas sigan ampliándose y desarrollándose", afirmó.

Duguid destacó que el comercio crea lazos más pacíficos entre naciones, y el acuerdo firmado hoy puede generar una región asiática más estable, agregó.

China y Taiwán pasaron hoy página a sesenta años de enfrentamientos, batallas diplomáticas y aislamiento mutuo con la firma de un acuerdo de libre comercio que marcará un antes y un después en la relación entre el régimen comunista y la "isla rebelde".

El acuerdo ha sido denominado Acuerdo Marco de Cooperación Económica (AMCE) para no herir susceptibilidades en el sector independentista taiwanés.

La firma y los dos años de negociaciones previas no han sido llevadas a cabo por los Gobiernos de ambos países -que no aceptan relaciones de Estado a Estado- sino por dos organizaciones no gubernamentales que representan a uno ante el otro: la china Asociación para las Relaciones a través del Estrecho (ARATS) y la taiwanesa Fundación Intercambios del Estrecho (SEF).

El acuerdo es considerado por ambas partes el más importante que China y Taiwán firman en seis décadas.