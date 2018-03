EE.UU. no estará en Afganistán "para siempre", dice Petraeus

Washington, 29 jun (EFE).- El general David Petraeus, nombrado al frente a las operaciones bélicas en Afganistán, afirmó hoy ante el Senado que EE.UU. no permanecerá en ese país "para siempre" y que la estrategia de salida dependerá de las condiciones sobre el terreno.

Petraeus acudió hoy ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado para una audiencia de confirmación, tras ser nombrado por el presidente Barack Obama como reemplazo del general Stanley McChrystal, que renunció tras una polémica entrevista con la revista "Rolling Stone".

La audiencia estuvo dominada por las divisiones entre demócratas y republicanos en torno a la estrategia militar en Afganistán, en particular por la fecha de julio de 2011 que Obama ha fijado para comenzar el repliegue de las tropas estadounidenses del país asiático.

Sobre esa fecha, Petraeus explicó ante el Comité que no se planteó únicamente para consumo interno -la guerra afgana, iniciada en 2001, es ahora el conflicto más prolongado de EE.UU.- sino también como un mensaje "para las audiencias en Kabul, de que no estaremos allí para siempre".

"Pero estaremos allí, supongo que durante bastante tiempo", esclareció Petraeus, considerado el arquitecto del aumento de las tropas en Irak en 2007 que contribuyó a fortalecer el combate contra Al Qaeda y a cambiar la marcha de ese conflicto.

Así, Petraeus reafirmó el compromiso de EE.UU. a largo plazo en Afganistán, si bien advirtió: "Creo que las duras batallas continuarán. De hecho, podrían intensificarse en los próximos meses".

A sus espaldas, activistas contra la impopular guerra en Afganistán sostuvieron pancartas con mensajes como "No más guerras" y "Nuevo general, viejo cementerio", para manifestar su descontento con la escalada del conflicto en ese país.

La situación en Afganistán es muy distinta a la de Irak, y en los pasillos del Congreso hay mucha preocupación sobre el resurgimiento de los talibanes, las demoras en la ofensiva en la provincia de Kandahar, y los continuos problemas de corrupción en el seno del Gobierno afgano.

En ese sentido, el presidente del Comité, Carl Levin, indicó que los retos en Afganistán son "tan complejos, o más aún" que los que heredó Petraeus cuando asumió el mando en Irak hace tres años, porque el progreso ha sido irregular y el número de bajas de las tropas internacionales ha sido mayor.

"Aunque ha habido un regreso a la normalidad en (la provincia de) Helmand, la intimidación por parte de insurgentes y la violencia continúan amenazando la gobernanza y el desarrollo en el sur", donde hay pocas tropas afganas a la cabeza de las operaciones bélicas, señaló Levin.

Agregó que el gobierno afgano "aún no ha ofrecido servicios para ganarse alianzas a nivel local" y que a las minorías tayika y uzbeka les preocupa el presunto acercamiento del presidente Hamid Karzai con los líderes de los talibanes a través de intermediarios pakistaníes.

Mientras, el senador republicano y ex candidato presidencial, John McCain, afirmó que Afganistán "no es una causa perdida" y que los afganos no quieren el retorno de los talibanes.

Por ello, McCain consideró que la fecha de julio de 2011 es arbitraria para las operaciones contrainsurgentes porque "le estamos pidiendo a los afganos que tomen un gran riesgo, que no estarán tan dispuestos a aceptar si piensan que comenzaremos a salir en un año".

Pero Levin y otros líderes demócratas consideran que esa fecha "imparte un necesario sentido de urgencia a los líderes afganos sobre la necesidad de que asuman la principal responsabilidad por la seguridad de su país".

Petraeus también aprovechó la audiencia para expresar su admiración por McChrystal porque, a su juicio, éste "ha dedicado toda su vida profesional a la defensa de esta nación, y tanto él como su familia han hecho enormes sacrificios personales durante sus largos desplazamientos, particularmente en los últimos nueve años".

Pocas horas después de la audiencia, el Comité aprobó a viva voz el nombramiento de Petraeus, y se prevé su aprobación definitiva en el pleno del Senado entre hoy y mañana miércoles.